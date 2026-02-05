В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів – Умєров

У столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю делегацій України, США та Росії, повідомив зранку 5 лютого секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

«Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій», – написав Умєров у телеграм-каналі, пообіцявши надати підсумки згодом.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками першого дня переговорів заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але залишаються «найскладніші» питання.

«Змістовними і продуктивними» назвав дискусії в тристоронньому форматі секретар РНБО Рустем Умєров.

До складу української делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умеров, голова Офісу президента Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза.



З американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на високому військовому рівні.

Після масованого удару РФ по Україні президент України Володимир Зеленський 3 лютого заявив, що «робота переговорної команди буде скорегована відповідним чином».

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам вранці 4 лютого, що позиція Росії на переговорах залишається незмінною, і що вона «абсолютно чітка і добре зрозуміла як Києву, так і американським переговірникам».

Перші від початку повномасштабної війни РФ тристоронні переговори між Україною, США й Росією відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі. Наступний етап планували провести 1 лютого, проте згодом стало відомо, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, США й Росією відбудуться 4 і 5 лютого.

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.