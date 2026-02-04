Зеленський анонсував обмін військовополоненими «найближчим часом»

Україна та Росія «найближчим часом» проведуть обмін військовополоненими, заявив український президент Володимир Зеленський.

«Була доповідь нашої делегації після зустрічей сьогодні – був тристоронній формат...Ми обговорили проміжні підсумки перемовин у цей день. Продовжать завтра. Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський наголосив, що українська позиція дуже чітка – «війну треба завершувати реально».

«Саме Росія повинна бути готова до цього. І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями – гарантіями безпеки – своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалось – щоб люди в Україні це відчували, – що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари», – сказав український президент, додавши, що не повинно бути винагород агресору.

Читайте також: Стармер у розмові з Трампом назвав «варварськими» удари РФ по Україні

Сьогодні в Абу-Дабі (ОАЕ) відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів, українська сторона заявила про «змістовну та продуктивну» роботу.

Після масованого удару РФ по Україні президент України Володимир Зеленський 3 лютого заявив, що «робота переговорної команди буде скорегована відповідним чином».

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам вранці 4 лютого, що позиція Росії на переговорах залишається незмінною, і що вона «абсолютно чітка і добре зрозуміла як Києву, так і американським переговірникам».

Перші від початку повномасштабної війни РФ тристоронні переговори між Україною, США й Росією відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі. Наступний етап планували провести 1 лютого, проте згодом стало відомо, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, США й Росією відбудуться 4 і 5 лютого.

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.



