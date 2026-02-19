Розвідки європейських країн не вірять у мир між Україною та РФ у 2026 році – Reuters

Європейські розвідки скептично оцінюють шанси на досягнення угоди про припинення війни в Україні 2026 року. Про це Reuters за умов анонімності заявили керівники п’яти європейських розвідувальних служб.

За словами співрозмовників агентства, Кремль не хоче швидкого завершення війни. Четверо з них зазначили, що російська влада використовує переговори зі США для тиску з метою зняття санкцій та укладення торговельних угод. Переговори в Женеві одне з джерел Reuters назвало «театралізованою виставою».

Співрозмовник агентства зауважив, що Кремль намагається досягти своїх цілей, серед яких, за його словами, усунення від влади Володимира Зеленського та перетворення України на нейтральну «буферну зону» між Росією та Заходом.

Інший співрозмовник агентства зазначив, що Кремль не хоче швидкого миру, а економіка Росії не перебуває «на межі краху». Територіальні претензії Путіна, за словами того ж співрозмовника, можна задовольнити, якщо передати Росії частину Донецької області, яку їй не вдалося захопити, але він не досягне мети щодо повалення уряду Зеленського.

За словами двох співрозмовників агентства, Кремль намагається розділити переговори на два напрями: щодо завершення війни та двосторонніх угод між Росією та США, які включали б зняття санкцій із РФ.

18 лютого в Женеві завершився третій раунд тристоронніх переговорів між Росією, Україною та США. Переговори тривали два дні і ділилися на дві частини: політичну та військову. Глава російської делегації Володимир Мединський назвав обговорення складним, але діловим. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що після переговорів сторони наблизилися «за військовим напрямком», але не за політичним.

Попередній раунд переговорів відбувся 4–5 лютого в Абу-Дабі та був охарактеризований усіма сторонами як конструктивний. За його підсумками Росія та Україна провели масштабний обмін полоненими.