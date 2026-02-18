Пєсков: Путін отримає доповідь про переговори в Женеві «за першої нагоди»

Члени російської делегації на тристоронніх переговорах у Женеві нададуть президенту РФ Володимиру Путіну доповідь про їхні підсумки за першої нагоди, заявив увечері 18 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Одразу за першої нагоди буде доповідь президенту», – сказав Пєсков журналістам (цитата за державною російською агенцією ТАСС), не уточнивши, чому такої доповіді досі не відбулося.

Речник глави російської держави утримався від власних оцінок результатів переговорів у Швейцарії.

Раніше 18 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрічі з представниками Росії за посередництва США в Женеві були «непростими». Зеленський повідомив про це журналістам за підсумками доповіді української групи після переговорів, що тривали в Швейцарії два дні: 17 і 18 лютого.

Коментуючи перший день переговорів, Зеленський заявив, що «Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап».

Тим часом, виступаючи перед російськими державними ЗМІ після завершення переговорів 18 лютого, головний переговорник від Москви, помічник російського президента Володимир Мединський заявив, що переговори були «важкими, але діловими», і що подальші зустрічі будуть.

Читайте також: «Непрості переговори»: Зеленський про тристоронню зустріч у Женеві

Переговори, які тривали в Женеві два дні: 17 і 18 лютого – третій раунд тристоронніх зустрічей, що відбулися протягом останнього місяця – були зосереджені на двох найскладніших перешкодах на шляху до припинення війни Росії проти України: територіальних претензіях і гарантіях безпеки.

Зустрічі відбулися за тиждень до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ, в результаті якого загинули або були поранені майже два мільйони людей з обох боків.