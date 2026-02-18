Переговори в Женеві закінчилися – помічниця Умєрова

Тристоронні переговори України, США і Росії в Женеві (Швейцарія) 18 лютого завершилися, повідомила керівниця Служби секретаря Ради нацбезпеки й оборони України Діана Давітян.

Подробиць зустрічі і чи мала вона якісь результата, вона не уточнила, зазначивши, що переговори тривали орієнтовно дві години, і зустрічі закінчили обидві підгрупи: військова і політична.

Переговори, які тривали в Женеві два дні: 17 і 18 лютого – третій раунд тристоронніх зустрічей, що відбулися протягом останнього місяця – були зосереджені на двох найскладніших перешкодах на шляху до припинення війни Росії проти України: територіальних претензіях і гарантіях безпеки.

Зустрічі відбулися за тиждень до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ, в результаті якого загинули або були поранені майже два мільйони людей з обох боків.

«Консультації відбуваються в групах за напрямами в межах політичного й військового блоків. Працюємо над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора. Налаштовані на предметну роботу. Про підсумки поінформуємо додатково», – написав Умєров на початку сьогоднішнього дня переговорів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив російському інформаційному агентству «Інтерфакс», що обидві сторони обговорюють ширше коло питань, ніж на попередньому раунді.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф після першого дня тристоронніх переговорів з Україною і Росією в Женеві 17 лютого заявив про досягнення «значного прогресу».

«Успіх президента Трампа в залученні обох сторін цієї війни привів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони погодилися інформувати своїх лідерів і продовжувати роботу над досягненням угоди», – написав Віткофф у соцмережі Х за підсумками переговорів. При цьому про деталі чи якісь домовленості за підсумками зустрічі не повідомляли.

Джерела у Вашингтоні повідомили Радіо Свобода, що радники з національної безпеки з Великої Британії, Франції, Німеччини й Італії спостерігали за переговорами 17 лютого. Умєров повідомляв, що провів окрему зустріч із представниками США і європейських партнерів (Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії) після першого дня тристоронніх переговорів в Женеві.

Російські ЗМІ цитували джерело в російській делегації, яке заявило, що переговори 17 лютого тривали шість годин і були «дуже напруженими».

Видання Axios повідомило з посиланням на свої джерела, що в ході переговорів у Женеві 17 лютого політична група «зайшла в глухий кут» через позицію нового очільника російської делегації, помічника Путіна Володимира Мединського, тоді як військова група «продовжувала досягати прогресу».

Зустрічі відбуваються на тлі масованої атаки РФ, яка у ніч на 17 лютого атакувала Україну 29 ракетами і 396 ударними БпЛА.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли попередні переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. Перед цим, 28 січня, Рубіо казав, що невирішеним залишається територіальне питання.