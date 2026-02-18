Стармер і Трамп обговорили переговори щодо миру в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, у ході якої, серед іншого, обговорили мирні переговори щодо України.



Як повідомляє пресслужба британського уряду, Стармер повторив своє засудження «варварських нападів Путіна на мирних жителів в Україні», і лідери обговорили поточні переговори щодо досягнення справедливого та тривалого миру.

Прем’єр згадав про поточну ситуацію в Газі та важливість забезпечення подальшого доступу до гуманітарної допомоги. Повідомляється, що Стармер висловив свою підтримку поточній роботі з реалізації мирного плану під керівництвом США.

За повідомленням Даунінг-стріт, обидва лідери підтвердили свою спільну відданість сприянню стабільності та миру на Близькому Сході. Вони обговорили поточні переговори між США та Іраном, що відбуваються в Женеві щодо ядерної програми Ірану. Обидва співрозмовники погодилися, що Іран ніколи не повинен мати змоги розробити ядерну зброю.

Американська сторона наразі подробиць цієї розмови не повідомляла.

17 лютого у Женеві, Швейцарія, відбувся перший день тристоронніх переговорів України, США й Росії. Спецпосланець президента США Стів Віткофф після першого дня переговорів заявив про досягнення «значного прогресу».

Джерела у Вашингтоні повідомили Радіо Свобода, що радники з національної безпеки з Великої Британії, Франції, Німеччини й Італії спостерігали за переговорами 17 лютого. Умєров повідомив, що провів окрему зустріч із представниками США і європейських партнерів (Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії) після першого дня тристоронніх переговорів в Женеві.

Російські ЗМІ цитували джерело в російській делегації, яке заявило, що переговори тривали шість годин і були «дуже напруженими».

Видання Axios повідомило з посиланням на свої джерела, що в ході переговорів у Женеві 17 лютого політична група «зайшла в глухий кут» через позицію нового очільника російської делегації, помічника Путіна Володимира Мединського, тоді як військова група «продовжувала досягати прогресу».

Ця зустріч відбулася на тлі масованої атаки РФ, яка у ніч на 17 лютого атакувала Україну 29 ракетами і 396 ударними БпЛА.

Сьогодні, 18 лютого, в Женеві вже розпочався черговий раунд переговорів.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли попередні переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.







