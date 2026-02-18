Умєров обговорив підсумки першого дня переговорів у Женеві з представниками США і Європи

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що провів окрему зустріч із представниками США і європейських партнерів після першого дня тристоронніх переговорів (Україна, США, Росія) в Женеві, Швейцарія.

«Завершив окрему зустріч із представниками США та європейських партнерів – Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Обговорили підсумки сьогоднішнього раунду переговорів і синхронізували підходи щодо подальших кроків. Важливо зберігати спільне бачення й координацію дій між Україною, США і Європою. Є розуміння спільної відповідальності за результат. Працюємо далі», – написав у соцмережах Умєров, який очолює українську делегацію.

17 лютого стало відомо про завершення політичного блоку переговорів у перший їх день у Женеві. «Обговорення зосереджувалися на практичних питаннях і механіці можливих рішень. На сьогодні як політичний, так і військовий блоки завершили свою роботу», – написав Умеров у дописі в соціальних мережах ввечері 17 лютого, додавши, що тепер він проінформує президента Володимира Зеленського про хід переговорів, які мають продовжитися 18 лютого.

Джерела у Вашингтоні повідомили Радіо Свобода, що радники з національної безпеки з Великої Британії, Франції, Німеччини й Італії спостерігали за переговорами.

Російські ЗМІ цитували джерело в російській делегації, яке заявило, що переговори тривали шість годин і були «дуже напруженими».

Зустрічі відбуваються на тлі масованої атаки РФ, яка у ніч на 17 лютого атакувала Україну 29 ракетами і 396 ударними БпЛА.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли попередні переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. Перед цим, 28 січня, Рубіо казав, що невирішеним залишається територіальне питання.