Віткофф: на переговорах в Абу-Дабі обговорювалося питання припинення вогню

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

«Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення щодо питань, що залишилися відкритими, включаючи методи впровадження припинення вогню та моніторингу припинення воєнних», – написав він у соцмережі Х.

Віткофф зазначив, що делегації домовилися доповісти про результати до своїх столиць та продовжити тристоронні переговори в найближчі тижні.

Спецпосланець Трампа дискусії 4 та 5 лютого назвав «конструктивними та зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру».

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров, який очолює українську делегацію, оприлюднив аналогічну заяву у своєму телеграмі. При цьому він додав, що Україна вдячна президенту США Дональду Трампу за його лідерство у просуванні зусиль, спрямованих на припинення війни.

4-5 лютого в столиці ОАЕ – Абу-Дабі – відбувся черговий раунд тристоронніх перемовин між Росією й Україною за посередництва США про шляхи завершення війни. Повідомляється, що у результаті цієї зустрічі делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – це перший обмін за останні п’ять місяців.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками першого дня переговорів заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але залишаються «найскладніші» питання.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч делегацій України, США і Росії у рамках переговорного процесу. Точну дату він не назвав.

Перші від початку повномасштабної війни РФ тристоронні переговори між Україною, США й Росією відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі. Наступний етап планували провести 1 лютого, проте згодом стало відомо, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, США й Росією відбудуться 4 і 5 лютого.

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.



