«Уроки історії» й послання від Трампа. Чого очікувати від чергового раунду переговорів України й Росії в Женеві

17 лютого українські та російські переговірники планують зустрітися для чергового раунду мирних переговорів за посередництва США, тоді як армія РФ завдавала ударів по цілях по всій Україні сотнями дронів і ракет.

Переговори в Женеві відбуваються за тиждень до четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України – конфлікту, який забрав життя або призвів до поранення понад 2 мільйонів людей з обох сторін.

Зусилля під проводом США з врегулювання конфлікту просунулися далі, ніж будь-коли з перших місяців після вторгнення 24 лютого 2022 року. Водночас Росія не демонструє готовності відступити від своїх жорстких вимог, серед яких – передача Києвом територій, які він досі контролює на сході Донбасу.

Україна ж наполягає на наданні з боку Вашингтона та європейських союзників надійних гарантій безпеки, які допомогли б їй захиститися від майбутньої російської агресії.

І Україна, і Росія раніше характеризували попередні раунди переговорів, зосереджені на деталізованих питаннях безпеки, як позитивні.

Втім, до складу російської делегації на новому раунді переговорів входить Володимир Мединський – ревізіоністський історик і колишній міністр культури Росії, чиї погляди в Україні називають «псевдоісторичними».

Напередодні переговорів керівник української делегації Кирило Буданов, вочевидь, іронічно згадав Мединського, заявивши: «Ми обговоримо уроки нашої історії з колегами й спробуємо зробити правильні висновки».

Двоє осіб, відповідальних за зусилля США – це спецпосланник Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Американські чиновники повідомили, що на зустрічі також буде присутній міністр армії США Ден Дрісколл, який раніше відігравав помітну роль, а також головний американський військовий посадовець, відповідальний за сили США в Європі.

Напередодні переговорів Трамп, який висловлював розчарування через нездатність швидко завершити конфлікт, схоже, посилив тиск на українського лідера Володимира Зеленського.

«У нас великі переговори. Це буде дуже легко, – сказав він журналістам. – Україна повинна швидко сісти за стіл переговорів. Ось що я вам скажу».

Як на полі бою, так і в переговорах Росія, схоже, вважає, що має перевагу. Попри те, що російські війська просуваються вздовж лінії фронту дуже повільно, Москва завдала нищівних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Мільйони людей змушені переживати незвично холодну зиму без тепла й електроенергії.

Українські військові повідомили, що Росія в ніч проти 17 лютого випустила понад 420 дронів і ракет по цілях по всій країні. Рятувальники повідомили про поранених цивільних у чорноморському портовому місті Одеса та в північному місті Суми.

Тим часом в окупованому Росією Криму призначений Москвою керівник Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що під час «однієї з найтриваліших атак останнього часу» були збиті понад 24 безпілотники.

Радіо Свобода не змогло незалежно підтвердити повідомлення про атаку на Крим.