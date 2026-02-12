Закінчити бойові дії до літа. Зеленський назвав умови, від яких це залежить

Президент України Володимир Зеленський вже традиційно відповідав на запитання іноземних і українських журналістів.

Радіо Свобода подає текстовий варіант цієї розмови.

– Прокоментуйте написане в Financial Times щодо наміру оголосити 24 лютого дату виборів президента України та референдуму щодо територіальної цілісності? І чи на цьому наполягають у Білому домі, вимагаючи провести їх до виборів midterm? Інакше погрожують відмовитися від своїх же гарантій безпеки для України.

– Щодо виборів, наміру оголосити 24-го: перший раз чую. Перший раз почув, напевно, від Financial Times. Зараз другий раз чую від вас.

Друге. Я багато разів казав щодо виборів. Ми переходимо до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки.

Третє. Я завжди казав, що питання виборів підіймають ті чи інші партнери. Україна сама ніколи не піднімала.

Але, безумовно, ми готові до виборів. Я казав, дуже просто зробити. Зробіть ceasefire – будуть вибори. Тобто це питання безпеки.

Далі: чи наполягають у Білому домі на виборах? Ви знаєте, що Америка піднімала питання виборів. Тому я не хочу йти в деталі.

«Інакше погрожують відмовитися від своїх же гарантій безпеки». Ні, вони не погрожують відмовлятися від гарантій безпеки. До речі, не пов'язують вибори з гарантіями безпеки.

– Друге запитання. Прокоментуйте інформацію про можливість приїзду української делегації до Москви на переговори особисто з Путіним?

– Чув кілька разів публічно як російська сторона запрошувала.

Правда, мені здається, що запрошувала мене особисто – і я на це відреагував. Ми захищаємо нашу державу і на нас напала Росія.

Росія є агресором. Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви – столиці країни, яка є агресором в цій війні.

Ми готові підтримувати пропозиції США, зустрічатися на будь-яких територіях – Америка, Європа, нейтральні країни. Будь-які держави, окрім РФ і Білорусі, бо вона є союзником в наступі на Україну в 2022 році.

– Коли запланована зустріч в Маямі? Чи підтвердили росіяни свою готовність бути там і чи підтвердили вони ініціативу США щодо «енергетичного перемирʼя»?

– Щодо енергетичного перемир'я: відповіді від росіян ми не отримали.

Напевно, навпаки, треба сказати: ми отримали відповідь у вигляді дронів та ракетних атак. Тому це говорить про те, що вони до енергетичного перемир'я, яке запропонувала в Абу-Дабі американська сторона, не готові поки що.

Що стосується зустрічі в Маямі або в Абу-Дабі: чому кажу «або», тому що американська сторона запропонувала це вже на наступному тижні – зустріч в Америці, в Маямі. І ми одразу підтвердили.

Чекали відповідь від росіян. Поки що, я так розумію, Росія вагається. Це буде знову пропозиція щодо Близького Сходу або Америка – ми готові.

Нам все одно: чи в Маямі зустрічатися, чи в Абу-Дабі. Головне, щоб був результат.

– Чи можете ви підтвердити, що на переговорах наша делегація обговорювала з американською чітку дату, 15 травня, для проведення виборів/референдуму? І після численних зустрічей та розмов чи вдалося нашій делегації донести до американців, що вибори в Україні можливі лише за дотримання безпекових умов?

– Наша делегація знає мою позицію, вона чітка, вони її донесли.

Ми готові працювати з будь-якими графіками, які будуть пропонувати американські колеги.

Референдум. Ми готові, але спочатку припинення вогню

Але якщо ми піднімаємо питання референдуму – я вже говорив – повинне бути припинення вогню для цього, бо референдум по структурі це як вибори, тобто потрібна безпека.

Так само якщо говорити про вибори, ще раз: і американська сторона, і не тільки, ті хто піднімають це питання виборів – ми не проти виборів, але тільки через дотримання безпекових умов.

І наші колеги американські все це від нас неодноразово чули.

– У Європейському Союзі почали складати список вимог до Росії щодо миру з Україною. Серед тих, що вже побічно озвучені Каєю Каллас, – повернення українських дітей та скорочення російської армії. Нам такі європейські ініціативи допомагають, з огляду на делікатність переговорного процесу? І чи координує Європа це з Україною?

– Щодо вимог Європейського Союзу до Росії: то, напевно, щось напрацьовується. Якщо чесно, я не знаю цих деталей, мені це невідомо.

Ми вдячні Європейському Союзу, що в них є така тверда позиція, що, безумовно, повинно бути повернення українських дітей.

Щодо скорочення російської армії: я перший раз це чую. Це як Росія хотіла від нас скорочення армії. Я вважаю, що це суверенне право кожної держави.

Безумовно, ми би хотіли, щоб армія в Росії була меншою, але не думаю, що Європа може на це вплинути. На жаль. Поки що так.

Америка, і Європа мають працювати разом. Вони так сильніші

І щодо переговорного процесу. Я думаю, що останнім часом ми всі чуємо, що Європа має мати окремий діалог з Росією. Я вважаю, що на сьогодні Росія буде використовувати це, щоб тільки принизити Європу. Це має бути розроблений окремий процес, напевно, такого діалогу.

На мій погляд, і Америка, і Європа мають працювати разом, виключно з Україною. Тому що піднімаються виключно наші питання. І боротися з Росією поодинці…

Окремо Америка з Росією спілкується, Європа окремо спілкується – я вважаю, що від цього буде вигравати тільки Росія. Разом Америка і Європа точно міцніші.

– Чи вважаєте ви, що завершити бойові дії до літа цього року реально, і якщо ні, то в яку позицію це нас ставить з американцями на переговорах? Чи ми зможемо продовжувати захищатись, якщо американці покинуть переговорний процес? Які ваші очікування від Мюнхенської безпекової конференції цього року? З ким плануєте зустрітися?

– Щодо Мюнхена: у нас кожного дня змінюється ситуація в державі. Я проводжу енергетичні селектори, і вночі у мене є комунікація. Якщо по нас сильні удари і зранку відповідні проговорювання з усіма очільниками областей, з громадами, де дуже складна ситуація, з міністром енергетики, з прем'єр-міністром, з віцепрем'єрами тощо. Тобто залежить від ситуації в Україні.

Якщо вийде, то я буду на Мюнхенській безпековій конференції.

Там партнери це завжди з повагою приймають. Ми домовляємося про час і там буде з усіма центральними фігурами Європи, і не тільки – повинні бути зустрічі, важливі кілька форматів, але вони поважають ситуацію, в якій перебуває Україна, і президента відповідно України.

І тому можу бути на Мюнхенській конференції, а може, і не буду. Як вийде.

Там головне питання це, – питання безпеки. А сьогодні на безпеку в Європі дуже впливає ситуація в Україні. І дуже залежить безпека Європи в майбутньому від безпеки України.

Про це головні сигнали – про те, що нам зараз потрібне, про ППО, про те, що ми виробляємо, і ми відкриваємо експорт, нам потрібні залучення грошей для виробництва дронів, які потрібні сьогодні хлопцям на полі бою.

І тому ми готові відкривати багато спільних виробництв, про це також буде йти мова. Ну, і є кілька ще пакетів, на які я особисто дуже розраховую і потрібен мій особистий контакт з партнерами.

Що стосується чи вважаю я, що може бути завершення війни, дивіться: залежить не тільки від України, залежить від Америки, яка повинна тиснути – вибачте, що кажу, повинна, але по-іншому не входить – повинна тиснути на Росію.

Якщо буде бажання не тільки з української сторони, але й з боку агресора, то у нас вийде закінчити бойові дії до літа.

Чому? Тому що поетапність цього процесу залежить, передусім для українців, від гарантій безпеки.

Знати, не тільки вірити, а знати, що в майбутньому неможлива агресія Росії, або, якщо вона все-таки піде на це, ми будемо не наодинці і буде сильний захист.

Це гарантія безпеки, передусім від Сполучених Штатів Америки, від сильних мілітарі-пакетів тощо.

Тому підписання цієї угоди залежить сьогодні виключно від Сполучених Штатів Америки.

Друге: відбудова нашої держави, економічна стійкість, іншими словами, залежить сьогодні від prosperity package.

Тут нам потрібні і американці, і готовність Європи долучитись до відповідно цих процесів. Наша сторона до цього готова. Далі: якщо дві ці речі в нас є, ми йдемо до 20-пунктного плану. Безумовно, це паралельні процеси, але я вважаю, що та чи інша послідовність щодо впевненості для наших людей, вона все-таки потрібна.

Тож, йдемо до 20-пунктного плану, якщо ми знайшли кроки на зустріч тих чи інших можливих речей щодо питання сходу нашої держави, частини нашого сходу, частини Донецької області.

Тут поки що в питаннях територій у нас погляди різні. Я думаю, що ви, в принципі, знаєте всі деталі.

Я вірю в те, що Трамп зможе змусити Путіна на ті чи інші компроміси

Якщо знайдемо можливості, то підемо з 20-пунктним планом, який повинен поважати українців, безумовно, передусім, – підемо на референдум.

Ну, і я думаю, що, в принципі, ви запитуєте про такі терміни, можна все це встигнути до літа. А далі ви запитуєте, чи зможемо ми продовжувати захищатись без американців.

А чому ми повинні з вами розглядати ситуацію без американців? Не ми агресор. Росія. Не ми продовжуємо війну. Росія. Не ми не хочемо зупинятися. Не хоче поки що зупинятися Російська Федерація.

То чому через нас американці вийдуть із процесу? На мій погляд, це не чесне. І на мій погляд, я вірю в те, що Трамп зможе змусити Путіна на ті чи інші компроміси. І на мій погляд, виходить із цього процесу не в інтересах ні наших, ні американців, і не «русских», якщо чесно.

– У зв’язку з наближенням 24 лютого – дати, що має особливе символічне значення в контексті війни – чи плануєте ви у своєму найближчому зверненні торкнутися питання можливості проведення президентських і парламентських виборів, а також референдуму щодо тимчасово окупованого Донбасу, про що повідомляли деякі місцеві та міжнародні ЗМІ?

– Шановні журналісти, я передусім хотів би вам сказати, що це особлива дата – 24 лютого.

І навіть якщо була би ціль або були відповідні кроки щодо наближення тих чи інших виборів, я вважаю, що це було би абсолютно дурною ідеєю – взяти таку дату для того, щоб говорити про політику.

Це дуже серйозна дата, чотири роки війни. Це велика кількість людей, які захистили нашу державу, які віддали своє життя.

І саме з 24 лютого, кожного дня захищають свою державу. Я ніколи не зміг би зробити те, про що ви запитуєте.

Тому 24 лютого не може бути оголошено ніяких виборів, будь-яких виборів. Питання не в особистостях. Будь-яких виборів не може бути оголошено 24 лютого. А щодо оголошення в принципі виборів – я вже сказав: спочатку – безпека, потім – політика.

– Під час вашої зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Александру Мунтяну ви згадали про готовність України постачати вугілля молдовській електростанції Кучурган, яка стикається з труднощами через скорочення поставок газу. Чи не могли б ви надати нам більше деталей про умови або контекст цієї співпраці, та що Україна може отримати натомість?

– Передусім Україна нічого не запитувала натомість.

Україна просто продемонструвала добросусідство, продемонструвала партнерство.

Ми сказали вчора разом з міністром енергетики, що ми готові, – якщо вам це потрібно – ми готові. Ось і всі деталі. Чекаємо відповіді від молдовської сторони.

– Президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність відновлення діалогу між Європою та Росією. Як ви, пане президенте, ставитеся до такої ініціативи? І чи пришвидшить це підписання мирної угоди?

– Передусім хотів би сказати, у мене була розмова (11 лютого) з Емманюелем Макроном.

З «русскими» треба будувати не просто діалог, а справляти на них тиск. Мати аргументи для того, щоб тиснути

Ми проговорили деталі наших зустрічей в Абу-Дабі з «рускімі», а також з американською стороною. А він мене пробрифував щодо зустрічей його радника Бонна в Росії.

Ми домовилися більш предметно про це поговорити в Мюнхені. Я говорив, що на мій погляд з «русскими» треба будувати не просто діалог, а справляти на них тиск. Мати аргументи в руках для того, щоб тиснути на «русских». Інакше вони просто будуть відноситися до Європи без поваги. І мені здається, що вони від цього отримують задоволення.

– Повідомлялося, що ЄС готує план часткового вступу України до 2027 року. Чи отримували ви від партнерів сигнали щодо цього, та з яких кроків складається цей план?

– Якісь чутки ходили, дякую за запитання, але я до них поки що ставлюся дуже обережно. Чому?

Я казав наступне, і хочу це підкреслити, бо вважаю, що це важливо, що Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу до 27-го року.

Принаймні головні речі ми зробимо.

Друге: я хочу конкретну дату. Безумовно, я впевнений, що якщо в договорі, під яким підписується Америка, Росія, саме Путін, я як президент України і Європа, якщо там не буде дати, то Росія зробить все, потім, щоб заблокувати процес.

І навіть не своїми руками, а руками тих чи інших представників Європи.

Ми з вами свідки відповідних речей, коли кластери не відкриваються тощо, проблеми були з кандидатством. Ціла була хвиля така… складнощів і боротьби нашої. Але, тим не менше ми отримали кандидатство. З кластерами складніше.

Тому для нас, ще раз – ЄС це конкретика, бо це – ще раз підкреслюю – гарантії безпеки, гарантії безпеки для України. Це конкретика, з конкретною датою, а мій підпис сьогодні на 20-пунктному плані, плані завершення війни, гарантує українцям, що буде конкретна дата нашого вступу.