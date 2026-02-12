Рютте: США «чинять максимальний тиск» на Росію

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що США «чинять максимальний тиск» на Росію, щоб зупинити війну. Про це він сказав, прибуваючи на зустріч міністрів оборони НАТО в Брюсселі 12 лютого, передає кореспондент Радіо Свобода.

«США чинять максимальний тиск на Росію – так само, як і європейці через санкційні пакети. Подивіться, що відбувається з «Лукойлом» і «Роснефтью», а також на інші кроки, яких уживають США», – заявив Рютте у відповідь на прохання журналістів оцінити роль США у мирному процесі.

Генсекретар альянсу також вказав на те, що Штати очолюють мирні переговори між Україною та Росією:

«І лише одна країна – найпотужніша держава на Землі, США – може це зробити під керівництвом президента Дональда Трампа, зламавши глухий кут у відносинах із Путіним і запустивши мирний процес».

Говорячи про військову допомогу США для України, Рютте підкреслив, що Вашингтон продовжує постачати Україні критично важливу протиповітряну оборону та інше летальне озброєння через програму PURL – за кошти канадських і європейських союзників та партнерів.

Про намір купити третій пакет озброєнь для України через PURL оголосив перед початком засідання міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Напередодні генеральний секретар заявив, що інформував президента США Дональд Трампа про російські обстріли української енергетики і «американська адміністрація повністю усвідомлює жахливу ситуацію в Україні».