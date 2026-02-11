Генсек НАТО розповів, що думає про відновлення діалогу з Москвою

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що підтримує будь-які ініціативи, які можуть сприяти швидшому завершенню війни Росії проти України, зокрема й можливі дипломатичні контакти з Москвою. Про це він сказав під час пресконференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 11 лютого, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи варто європейським країнам відновлювати діалог із Москвою, Рютте наголосив, що не вважає за потрібне давати поради союзникам, однак наголосив на відкритості альянсу до дипломатичних зусиль.

«Я думаю, що, звісно, кожен союзник відкритий і може робити те, що роблять французи. І я знаю, що вони тісно координують це з іншими союзниками, зі США, з європейськими союзниками. Є повна прозорість щодо того, що вони роблять. І я б заохочував будь-яку ініціативу, яка допоможе швидше покласти край цій жахливій війні», – сказав Рютте.

Генсек також зазначив, що союзники координують свої дії між собою та зі США, забезпечуючи повну прозорість таких контактів. За його словами, ключову роль у нинішніх дипломатичних зусиллях відіграє американське лідерство.

«Ми всі погоджуємося, що лідерство США тут є ключовим. Саме американський президент зрушив ситуацію з мертвої точки. Але я думаю, що будь-яку ініціативу, яка допоможе покласти край цій війні і зробити це швидше, слід підтримувати», – сказав Рютте.

У грудні минулого року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейцям доведеться знову розпочати прямі переговори з Путіним, якщо останні зусилля США щодо посередництва в укладенні мирної угоди з Україною проваляться.

За даними агенції Reuters, минулого тижня дипломатичний радник Макрона перебував у Москві, де провів переговори з Юрієм Ушаковим, помічником президента Росії Володимира Путіна. За даними агенції, метою зустрічі був діалог з ключових питань, передусім щодо України.

В інтерв’ю виданню Süddeutsche Zeitung Макрон заявив, що звернувся до кількох європейських лідерів із пропозицією долучитися до спроб налагодити прямі контакти з російською стороною. Він пояснив, що прагнення до відновлення прямого діалогу з Росією пов’язане з новою фазою війни в Україні, у межах якої сторони розпочали мирні переговори.

Європейські лідери, які побоюються військових амбіцій Путіна, обурені тим, що їх виключили з мирних переговорів, що їх очолює адміністрація президента США Дональда Трампа.

У грудні минулого року аналітики Інституту вивчення війни заявили, що президент Росії Володимир Путін публічно та прямо окреслив свою незмінну відданість максималістським воєнним цілям в Україні – тим самим цілям, заради яких Путін розпочав своє повномасштабне вторгнення у 2022 році.

В ISW нагадують, що Кремль неодноразово відхиляв запропоновані США та Україною мирні плани, намагаючись перекласти провину за відсутність прогресу в переговорах на Україну.