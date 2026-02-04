ЗМІ: дипломатичний радник Макрона провів переговори в Москві

Дипломатичний радник президента Франції Емманюеля Макрона перебував у Москві у вівторок для переговорів з російськими чиновниками, повідомило Reuters джерело, яке знало про зустріч, та два дипломатичні джерела.

Перше джерело повідомило, що Емманюель Бонн, який очолює дипломатичний відділ Макрона з 2019 року, зустрівся з чиновниками в Кремлі. Він не надав більше деталей, окрім того, що метою зустрічі був діалог з ключових питань, передусім щодо України.

Два дипломатичні джерела повідомили, що союзників було повідомлено про ініціативу, і що Бонн провів переговори з Юрієм Ушаковим, помічником президента Росії Володимира Путіна.

Офіс Макрона не підтвердив і не спростував переговори, але заявив: «Як сказав президент учора під час своєї виступу, обговорення ведуться на технічному рівні з повною прозорістю та в консультації з Зеленським та основними європейськими колегами».

Російська сторона про цю зустріч не повідомляла.



У вівторок Макрон заявив журналістам, що зараз докладаються зусилля для відновлення діалогу з Путіним.

«Це готується, тому ведуться обговорення на технічному рівні. Важливо, щоб європейці відновили власні канали для обговорення», – сказав він, додавши, що це відбувається у консультаціях з Україною.

У грудні минулого року Макрон заявив, що європейцям доведеться знову розпочати прямі переговори з Путіним, якщо останні зусилля США щодо посередництва в укладенні мирної угоди з Україною проваляться.

Європейські лідери, які побоюються військових амбіцій Путіна, обурені тим, що їх виключили з мирних переговорів, що їх очолює адміністрація президента США Дональда Трампа.

У грудні минулого року аналітики Інституту вивчення війни заявили, що президент Росії Володимир Путін публічно та прямо окреслив свою незмінну відданість максималістським воєнним цілям в Україні – тим самим цілям, заради яких Путін розпочав своє повномасштабне вторгнення у 2022 році.

В ISW нагадують, що Кремль неодноразово відхиляв запропоновані США та Україною мирні плани, намагаючись перекласти провину за відсутність прогресу в переговорах на Україну.



