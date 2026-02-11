Посол України при НАТО розповіла, як «розподіл тягаря» гальмує ініціативу PURL

Зробити ініціативу PURL масштабнішою складно через так званий «розподіл тягаря» між її учасниками – про це розповіла посол України при НАТО Альона Гетьманчук, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Чи не найбільша перепона на шляху до того, щоб інтенсифікувати і розширити PURL – це так званий burden sharing: розподіл фінансового тягаря в межах НАТО. Країни, які мають кошти, вже в більшості зробили свої внески. І навіть не один. Коли ми заохочуємо їх робити внески знову та знову, вони мають повне право сказати – ми не проти, але ж є країни, які ще жодного разу не зробили жодного внеску», – пояснила дипломатка.

Посадовиця наголосила, що Україна, поміж тим, робить все, аби заангажувати і країни, які ще не зробили жодного внеску, й ті, які вже зробили не один, але мають ресурс і розуміння, навіщо Україні сьогодні американське озброєння.





«Вони розуміють, що вони, зрештою, покарають Україну, не підтримуючи ініціативу, навіть якщо на думці – надіслати якийсь інший сигнал. Вони це чудово усвідомлюють. Але, звичайно, працюємо, щоб на кожній міністерській зустрічі (в межах НАТО – ред.) в нас були хоча б одна-дві країни нові (з оголошеннями про внески в PURL – ред.)», – підкреслила Гетьманчук.

Вона розповіла, що загалом до ініціативи долучилося 25 країн: із них 23 – це члени Альянсу, ще дві – його партнери Австралія й Нова Зеландія. Співрозмовники Радіо Свобода в дипломатичних колах НАТО повідомили, що ще однією державою за межами Альянсу, яка бере участь у PURL, може стати Японія.

За словами дипломатки, «передовиками» ініціативи, тобто країнами, що найбільше інвестували, згідно з розмірами внесків, є Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія – «такий ТОП-6».

«Коли була рекордна кількість балістики у ніч на 3 лютого, ми відразу організували візит генсекретаря (НАТО – ред.) на енергетичний об’єкт, який найбільше постраждав в ту ніч – у нього влучило п.ять балістичних ракет. Але летіло в тому напрямку більше. І те, що нам вдалось збити - було збито завдяки програмі PURL – перехоплювачам, поставленим в рамках саме цієї ініціативи. Ось вам конкретний приклад. Чим більше таких прикладів даємо, тим більший апетит до внесків», – розповіла Гетьманчук про те, як переконують держави закуповувати потрібну Україні зброю у США.

Влітку 2025 року США і НАТО уклали угоду PURL, яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО. За даними української влади, у 2025 році сума внесків у програмі PURL склала 4,3 млрд доларів, з них за грудень – майже 1,5 млрд доларів.



