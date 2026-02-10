США назвали трьох «чемпіонів» ініціативи PURL з закупівлі зброї для України

Союзники по НАТО зобов’язалися придбати американську зброю для України на 4,5 мільярди доларів за півроку від запуску ініціативи PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України). Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Дипломат додав, що на міністерській зустрічі НАТО, що пройде 12 лютого, очікуються нові оголошення.



«Хочу відзначити трьох чемпіонів PURL: Німеччину, Нідерланди та Норвегію. Ці країни не лише зробили значний внесок, але й активно спонукали інших наслідувати їхній приклад. Я хочу подякувати їм за лідерство в цій ініціативі, а також закликати всіх союзників активізуватися та пообіцяти свою підтримку», – зазначив Вітакер.

Постпред США при Альянсі наголосив, що ініціатива, в межах якої європейські союзники по НАТО, Канада і їхні партнери купують у США зброю для України, дозволяє їй «користуватися перевагами неперевершених американських інновацій та технологій».

«PURL зміцнює оборону України, одночасно просуваючи мирні зусилля й чинячи тиск на Росію, спонукаючи її сісти й залишатися за столом переговорів», – наголосив Вітакер.

Влітку 2025 року США і НАТО уклали угоду PURL, яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО. За даними української влади, у 2025 році сума внесків у програмі PURL склала 4,3 млрд доларів, з них за грудень – майже 1,5 млрд доларів.



