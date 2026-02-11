Гетьманчук: Україна розраховує на нові зобов’язання від партнерів на «Рамштайні», а не повторення обіцянок

Україна закликає партнерів не повторювати раніше взяті на себе й, відповідно, вже озвучені зобов’язання щодо допомоги Україні на наступній зустрічі Контактної групи з питань оборони («Рамштайн»). Про це посолка України при альянсі Альона Гетьманчук сказала в штаб-квартирі НАТО напередодні зустрічі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Щоб країни не виходили по п’ять разів з одними й тими ж внесками і щоб ми потім не вираховували, хто що пообіцяв, виконав і не виконав. Ми дуже вдячні за всі попередні внески, але дуже просимо цього разу країни, які братимуть слово, оголошувати саме нові внески», – наголосила дипломатка.

Постійна представниця України при НАТО зазначила, що інформування про виконання попередньо оголошеного внеску вітається. Однак оголошення раніше взятих зобов’язань як нових, за словами Гетьманчук, ускладнює моніторинг та планування.

«Одна з ключових проблем «Рамштайну» була в тому, що бракувало щоденної роботи від зустрічі до зустрічі. Країни готувалися до засідань, приходили, оголошували внески – і потім так само приходили на наступну зустріч й оголошували часом нові, але часто ті самі внески. Зараз ми переформатували це, ведеться трекінг між зустрічами, хто що робить, хто що обіцяв на попередній, і країни відчувають певну відповідальність виконати свої обіцянки до наступного засідання контактної групи. Зʼявились певні проміжні дедлайни», – пояснила Гетьманчук.





Дипломатка наголосила також на важливості розкриття довгострокових планів щодо допомоги Україні задля полегшення планування на принаймні піврічний, якщо не річний, горизонт.

«Не має бути так, що ми розуміємо тільки, хто у цей і наступний місяць надасть допомогу, а далі не бачимо й не розуміємо розвитку і, відповідно, не можемо спланувати свої оборонні операції. Тому нам дуже важлива ця робота, щоб підняти рівень видимості майбутніх внесків», – сказала вона.

Контактна група з питань оборони України («Рамштайн») збереться в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 12 лютого. Попереднє засідання Контактної групи з оборони України відбулося у грудні минулого року. За підсумками тієї зустрічі у Міноборони повідомили про зобов’язання щодо підтримки України від 15 країн.