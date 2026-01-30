Засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 лютого

Контактна група з питань оборони України («Рамштайн») збереться в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 12 лютого, повідомляє пресслужба альянсу.

Зазначається, що скликають засідання Велика Британія та Німеччина.

Попереднє засідання Контактної групи з оборони України відбулося у грудні минулого року. За підсумками тієї зустрічі у Міноборони повідомили про зобов’язання щодо підтримки України від 15 країн.

Напередодні агенція Reuters з посиланням на американського урядовця та дипломата НАТО повідомила, що міністр оборони США Піт Геґсет, ймовірно, не братиме участі у зустрічі міністрів оборони НАТО, яка також запланована на 12 лютого.

Reuters зауважує, що якщо Геґсет не візьме участь у черговій зустрічі, він стане другим поспіль міністром уряду США, який пропустить засідання міністрів НАТО.

Раніше у січні український президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів щодо стану протиповітряної оборони на тлі посилених атак РФ на енергетику, заявив, що в України не стало більше ракет до ППО, але в Росії стало більше ракет для атак.



