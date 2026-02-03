Генсекретар НАТО: Україна стоїть перед складним вибором для припинення війни

Досягнення угоди про припинення війни Росії в Україні вимагатиме складного вибору, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у своєму виступі у Верховній Раді 3 лютого, повідомляє Reuters.

Політик не конкретизував, що саме він має на увазі, але минулого тижня видання Financial Times написало, що адміністрація США дала зрозуміти Києву, що надання гарантій безпеки може бути пов’язане зі згодою України на мирну угоду, яка передбачає відмову від Донбасу на користь Росії. У Білому домі заперечили повідомлення FT, заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі наголосила, що «єдина роль США у мирному процесі полягає у зближенні обох сторін для укладення угоди».

У зверненні до українського парламенту під час візиту до столиці Києва Рютте також сказав, що за програмою закупівлі озброєння PURL Україна отримує 90% ракет для систем ППО.

«Через механізм PURL надходять мільйони євро від союзників і партнерів. З минулого літа ми надали (Україні) 75% всіх ракет, які ідуть на фронт, і 90%, які захищають повітряний простір. Ми розуміємо, що ще швидко потрібно. Ми про це знаємо і постійно працюємо над тим, щоб це надходило і через механізм PURL, і через інші можливості», – сказав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.

Програма PURL передбачає купівлю зброї (зокрема, ракет для Patriot) у США коштом європейських країн-членів НАТО. Раніше частина союзників України заявляли про обмеження участі в програмі PURL, оскільки постачають зброю власного, а не американського виробництва. До 2026 року значна частина ракет для українських систем протиповітряної оборони надходила зі США як військова допомога.