Рютте прибув до України і виступив у Верховній Раді на тлі удару РФ

Генсекретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва і виступив у Верховній Раді 3 лютого. Виступ транслював Youtube-канал парламенту.

Перед цим президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із Марком Рютте, вшанував пам’ять полеглих українських воїнів біля Народного меморіалу національної пам’яті на майдані Незалежності в Києві.

Візит генсекретаря відбувається на тлі масованого російського удару по Україні, зокрема по Києву.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару були поранені дев’ять людей, п’ять із них – у Києві (за даними ДСНС).

Повітряні сили раніше заявили, що Росія атакувала Україну понад пів тисячею ракет і дронів, є влучання на 27 локаціях, а основними напрямкам удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

Атака, ціллю якої, зокрема, стала енергетична інфраструктура, відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.