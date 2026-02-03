Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Рютте прибув до України і виступив у Верховній Раді на тлі удару РФ

Візит генсекретаря НАТО відбувається на тлі масованого російського удару по Україні, зокрема по Києву
Візит генсекретаря НАТО відбувається на тлі масованого російського удару по Україні, зокрема по Києву

Генсекретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва і виступив у Верховній Раді 3 лютого. Виступ транслював Youtube-канал парламенту.

Перед цим президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із Марком Рютте, вшанував пам’ять полеглих українських воїнів біля Народного меморіалу національної пам’яті на майдані Незалежності в Києві.

Візит генсекретаря відбувається на тлі масованого російського удару по Україні, зокрема по Києву.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару були поранені дев’ять людей, п’ять із них – у Києві (за даними ДСНС).

Повітряні сили раніше заявили, що Росія атакувала Україну понад пів тисячею ракет і дронів, є влучання на 27 локаціях, а основними напрямкам удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

Атака, ціллю якої, зокрема, стала енергетична інфраструктура, відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.

Форум

XS
SM
MD
LG