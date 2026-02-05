Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Фінляндія надасть Україні військову допомогу на 43 млн євро

Повідомляється, що загальна вартість оборонних засобів, які Фінляндія поставила Україні, вже досягла 3,2 мільярда євро
Повідомляється, що загальна вартість оборонних засобів, які Фінляндія поставила Україні, вже досягла 3,2 мільярда євро

Фінляндія надасть Україні свій 32-й пакет допомоги на приблизно 43 мільйони євро, президент країни сьогодні ухвалив відповідне рішення.

Як повідомляє фінське Міністерство оборони, цього разу пакет допомоги включатиме матеріали вітчизняного виробництва. З міркувань безпеки детальна інформація про зміст допомоги, спосіб доставки або графік не надається.

«Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну, постачаючи оборонні матеріали за планом. Окрім власних пакетів підтримки, ми також беремо участь у кількох коаліціях з розвитку потенціалу для розбудови та зміцнення власних можливостей України. Ми хочемо зробити свій внесок у те, щоб Україна мала право та здатність захищати свою країну та народ», – сказав міністр оборони Антті Хаккянен.

Загальна вартість оборонних засобів, які Фінляндія поставила Україні, вже досягла 3,2 мільярда євро.

У січні Україна отримала чергову партію енергетичного обладнання від шести країн Європи, зокрема Фінляндії.



Форум

XS
SM
MD
LG