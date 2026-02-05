Фінляндія надасть Україні військову допомогу на 43 млн євро

Фінляндія надасть Україні свій 32-й пакет допомоги на приблизно 43 мільйони євро, президент країни сьогодні ухвалив відповідне рішення.

Як повідомляє фінське Міністерство оборони, цього разу пакет допомоги включатиме матеріали вітчизняного виробництва. З міркувань безпеки детальна інформація про зміст допомоги, спосіб доставки або графік не надається.

«Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну, постачаючи оборонні матеріали за планом. Окрім власних пакетів підтримки, ми також беремо участь у кількох коаліціях з розвитку потенціалу для розбудови та зміцнення власних можливостей України. Ми хочемо зробити свій внесок у те, щоб Україна мала право та здатність захищати свою країну та народ», – сказав міністр оборони Антті Хаккянен.

Загальна вартість оборонних засобів, які Фінляндія поставила Україні, вже досягла 3,2 мільярда євро.

У січні Україна отримала чергову партію енергетичного обладнання від шести країн Європи, зокрема Фінляндії.







