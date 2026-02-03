Швеція та Данія оголосили про спільну закупівлю для України систем ППО

Швеція та Данія оголосили, що спільно закуплять та поставлять Україні системи протиповітряної оборони вартістю 2,6 мільярда шведських крон (290 мільйонів доларів США), повідомили міністри оборони країн.

Швеція профінансує 2,1 мільярда крон закупівлі систем протиповітряної оборони Tridon, а Данія внесе близько 500 мільйонів крон, заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

«Цим пакетом допомоги Данія допомагає зміцнити можливості протиповітряної оборони України посеред зими, коли російські авіаудари по цивільній інфраструктурі впливають на енергопостачання країни. Тому подальша масштабна військова допомога Україні має вирішальне значення для того, щоб надати країні сили чинити опір і продовжувати боротьбу за свободу», – каже міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Як повідомляє шведський уряд, Tridon Mk2 – це нова мобільна зенітна гарматна система шведського виробництва. Система Tridon призначена для боротьби з безпілотниками, крилатими ракетами, гелікоптерами та штурмовиками, але також може використовуватися для безпосереднього захисту від загроз на землі.

Зазначається, що поставки систем до України розпочнуться протягом 12 місяців. Швеція готова до швидкого замовлення додаткових систем Tridon, якщо інші країни вирішать приєднатися.

«Це платформа, яка може знищувати крилаті ракети та безпілотники далекого радіусу дії, і це можливості, які потрібні українцям через зростання російських можливостей далекого удару», – сказав шведський міністр Пол Йонсон агентству AFP.

Йонсон наголосив, що це нова система, розроблена «рекордними темпами», її адаптували «з урахуванням уроків, отриманих на полі бою».



Швеція та Данія надають Україні військову та гуманітарну підтримку від початку повномасштабного вторгнення Росії.







