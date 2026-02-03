У Росії тепер більше балістичних ракет «Іскандер-М»: допоміг Китай. Дослідження

Експорт із Китаю допоміг Росії втричі збільшити обсяги виробництва балістичних ракет 9М723 до ОТРК «Іскандер-М», про це йдеться у дослідженні впливового американського аналітичного центру Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Автори дослідження зазначили, що в 2024 році 70% всього російського імпорту перхлорату амонію припало на Китай – це важливий компонент-окислювач для виробництва твердого ракетного палива.

Український військовий портал Defence Express зазначив, що, швидше за все, йшлося про імпорт хлорату натрію, який необхідний для виготовлення перхлорату амонію, і в промислових обсягах в Росії не виробляється.

Президент США Дональд Трамп звинувачував Китай у «змові» разом із Росією та КНДР проти його країни. Однак говорив, що планує обговорити війну Росії проти України з лідером Китаю Ци Цзіньпіном. Останній заперечує, що КНР надає РФ військову або летальну допомогу – і заявляє, що готовий сприяти мирному вирішенню конфлікту.

На цьому тлі Росія в ніч проти 3 лютого вчергове завдала ударів по об'єктах енергетики в Києві, Дніпрі та Харкові. Велику роль в цьому обстрілі зіграла саме балістика. За даними Повітряних Сил, з 521 засобу повітряного нападу було 32 ракети «Іскандер-М»/С-300, 11 з яких вдалося збити.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: