Проти «диктатора-бандита» Путіна. США виділили кошти на оборону країн Балтії

Конгрес США схвалив виділення 200 мільйонів доларів на допомогу у сфері безпеки для країн Балтії – у зв'язку з потенційними загрозами через активізацію агресивних дій Росії на східному фланзі НАТО.

Фінансування, затверджене цього тижня в межах Закону про виділення коштів на оборону на 2026 фінансовий рік, забезпечує продовження підтримки Сполученими Штатами Естонії, Латвії та Литви в межах Балтійської ініціативи з безпеки (BSI).

Загальна сума нинішнього оборонного бюджету США – 838,7 мільярда доларів. Документ був підписаний президентом Дональдом Трампом 3 лютого. Серед іншого він закріплює фінансування співпраці в галузі безпеки з трьома країнами Балтії, попри попередні спроби Пентагону обмежити або зовсім скасувати її.

Додаткові 10 мільйонів доларів були виділені Естонії в межах програми «Фінансування іноземних збройних сил» з бюджету на закордонні місії. Раніше Таллінн використовував ці кошти для придбання боєприпасів HIMARS, ракет Javelin і великокаліберних артилерійських снарядів.

«Америка наодинці – слабша Америка»

«Це чудово допоможе нашим балтійським союзникам при стримуванні [Росії]», – сказав Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода конгресмен Дон Бекон (республіканець із Небраски), відставний бригадний генерал ВПС США і співголова Балтійського комітету Палати представників. Він додав, що це питання стало пріоритетним після того, як міністерство оборони заявило про намір припинити фінансування цієї програми.

Нам потрібні друзі, щоб протистояти Китаю, Росії та Ірану

«Конгрес відданий зміцненню альянсу НАТО, і ми знаємо, що необхідно приділити особливу увагу країнам Балтії, – зазначив Бекон, додавши, що історія показує небезпеку відмови США від глобальної залученості. – Більшість членів Конгресу знають, що нам потрібні друзі, щоб протистояти Китаю, Росії та Ірану. Ми не можемо зробити це наодинці. Америка наодинці – це слабша Америка».

Три Балтійські країни – члени НАТО і тверді прихильники України – в останні місяці стали свідками вторгнень російських літаків або дронів у їхній повітряний простір. У вересні минулого року три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там близько 12 хвилин. Цей інцидент спонукав Таллінн запросити скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН і активізувати статтю 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає консультації між союзниками у разі загрози одному з членів альянсу.

Ми повинні встати на бік свободи і проти диктатора-бандита

Бекон зазначив, що масштабна війна Росії проти України, якій скоро виповниться чотири роки, становить загрозу і для інших країн. За його словами, результат цього конфлікту, найбільшого і найкривавішого в Європі з часів Другої світової війни, безпосередньо вплине на ситуацію у сфері безпеки в Балтійському регіоні та інших уразливих сусідніх країнах.

«Якщо Україна впаде, ми можемо з упевненістю стверджувати, що наступною буде Молдова», – говорить конгресмен. Далі, на його думку, може бути посилення тиску Кремля на країни Балтії та Грузію.

«Ми не повинні бути нейтральними, – говорить Дон Бекон. – Ми повинні встати на бік свободи і проти диктатора-бандита».

«Дуже політичне рішення»

Для країн Балтії нинішнє голосування Конгресу – це більше, ніж просто бюджетне рішення. Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс в інтерв'ю Радіо Свобода під час візиту до Вашингтону 4 лютого наголосив, що Балтійський регіон є передовою лінією НАТО.

«Це рішення за своєю суттю дуже політичне», – сказав Будріс, охарактеризувавши його як свідчення міцних трансатлантичних зв'язків. Литовський міністр також вказав на весь спектр загроз у сфері безпеки, з якими стикається регіон, включаючи гібридні операції Росії та Білорусі.

Ми повинні очікувати, що завтра або післязавтра тиск набуде нових форм

За словами Будріса, Литва та її сусіди накопичують досвід у протидії гібридним тактикам, розкид яких вельми великий. Вони варіюються від інформаційної війни до інструменталізації міграції, як у випадку з напливом мігрантів на кордони Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією, і дестабілізуючих дій проти цивільної авіації.

«Ми повинні очікувати, що завтра або післязавтра цей тиск набуде нових форм», – попередив литовський політик, охарактеризувавши гібридну війну як частину нової реальності у сфері безпеки країн Заходу.

Сигнал від обох партій

Крістен Тейлор, заступниця директора Трансатлантичної ініціативи з безпеки Атлантичної ради, заявила Радіо Свобода, що законопроєкт з'являється в момент, коли активність Росії на східному фланзі НАТО посилюється. «Це фінансування призначене для підтримки оперативної сумісності та зміцнення військового потенціалу балтійських союзників», – сказала Тейлор.

Ще важливіше, додала вона, що це додає впевненості союзникам, які стали відчувати занепокоєння щодо відданості Вашингтону традиційним зв'язкам з Європою.

Закон про виділення коштів на оборону був ухвалений Палатою представників з мінімальною перевагою у 217 голосів проти 214 і пройшов Сенат з більш комфортним результатом у 71 голос проти 29, після чого був підписаний президентом Трампом.



