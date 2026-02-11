У НАТО оголосили про запуск ініціативи «Арктичний вартовий»

Північноатлантичний альянс збільшує свою військову присутність в Арктичному регіоні, у тому числі через побоювання щодо безпеки Гренландії, повідомив 11 лютого командувач союзних військ НАТО в Європі, американський генерал Алексіс Гринкевич.

У заяві йдеться про запуск ініціативи «Арктичний вартовий» та наголошується, що її мета – захист членів союзу та підтримка стабільності в одному з найбільш важливих регіонів світу.

У заяві нічого не сказано про суперечку щодо статусу Гренландії, яка виникла між союзниками у зв’язку із заявами президента США Дональда Трампа про прагнення встановити контроль над островом, який є автономною територією у складі Данії.

Після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в січні Трамп повідомив про створення спільної стратегії безпеки в Гренландії та Арктиці в цілому. Відтоді Трамп прямо не повертався до можливої передачі Гренландії під контроль США. При цьому подробиці домовленостей офіційно не оголошувалися. За рядом повідомлень, йдеться, зокрема, про нарощування військової присутності США в регіоні та особливі права Сполучених Штатів при розробці природних ресурсів Гренландії.

Трамп обґрунтовував претензії на Гренландію можливою загрозою з боку Китаю та Росії. Союзники по НАТО, відкидаючи можливість передачі острова США, загалом погоджувалися з Трампом, що необхідно зміцнити безпеку в регіоні, щоб Росія не отримала стратегічної переваги.

У чому конкретно полягатиме реалізація ініціативи «Арктичний вартовий», поки не повідомляється. У заяві згадуються навчання під егідою Збройних сил Данії та Норвегії, а також те, що керуватиме операцією спільне командування НАТО в Норфолку.