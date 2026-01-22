Напруга довкола Гренландії: Макрон заявив про «значно прийнятнішу» ситуацію

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що ситуація довкола Гренландії заспокоюється, коли «Європа єдина, сильна і швидко реагує». Про це французький лідер заявив, прибуваючи на екстрений саміт, присвячений обговоренню ситуації на острові.

«Ми розпочали тиждень зі своєрідної ескалації, погрожуючи вторгненням і тарифами. І ми повернулися до ситуації, яка мені здається набагато прийнятнішою… Ми повинні зробити висновок, що коли Європа реагує єдино, використовуючи наявні в її розпорядженні інструменти, вона може викликати повагу, коли їй загрожують, і це дуже добре. Тому це політика, яку хочуть проводити як Франція, так і європейці», – заявив президент Франції.

Макрон сказав, що на саміті лідери обговорять можливість навчань у Гренландії під егідою НАТО, будуть також дискусії щодо ситуації в Україні.

Читайте також: Франція просить провести навчання НАТО в Гренландії та готова зробити внесок

«Це також гарна нагода знову обговорити ситуацію в Україні – як нашу короткострокову фінансову й військову підтримку, так і планування гарантій безпеки, про які ми домовилися кілька тижнів тому в Парижі», – зазначив Макрон.

Президент США Дональд Трамп заявив ввечері 21 січня, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Давосі, що вони «сформували рамки для майбутньої угоди щодо Гренландії». За його словами, це рішення, якщо воно буде ухвалене, «стане чудовим для США і всіх країн НАТО».

Він не повідомив деталей домовленостей, але згодом ЗМІ повідомили, що Данія може надати США суверенітет над невеликими ділянками Гренландії для будівництва американських військових баз.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сказав, що ці слова Трампа є «позитивним сигналом», попри те, що він не відмовився від прагнення приєднати острів до США.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну.

Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.