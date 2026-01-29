У Данії «трохи більш оптимістично» налаштовані після переговорів про Гренландію зі США

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що після перемовин, які відбулися напередодні у Вашингтоні щодо Гренландії, він налаштований «трохи більш оптимістично». Про це Расмуссен сказав перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 29 січня у Брюсселі, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Учора у Вашингтоні відбулася перша зустріч на рівні високопосадовців щодо гренландського питання. Вона пройшла добре, у дуже конструктивній атмосфері й тоні, і заплановано нові зустрічі. Не можна сказати, що все вже вирішено, але це добре, адже ми знову повернулися до того, про що домовилися у Вашингтоні рівно два тижні тому. Після цього був серйозний обхідний маневр, ситуація загострювалася, але тепер ми знову на правильному шляху», – заявив Расмуссен.

Він підкреслив, що Данія поділяє занепокоєння Сполучених Штатів щодо безпеки в Атлантичному регіоні й налаштована вирішувати ці питання у тісній співпраці.

За словами голови МЗС, діалог щодо Гренландії має відбуватися як у двосторонньому форматі зі США, так і в межах тристороннього спілкування між Данією, Гренландією й американською стороною.

«Наразі робити якісь остаточні висновки рано, але сьогодні я дещо більш оптимістичний, ніж тиждень тому», – сказав Расмуссен.

Раніше цього місяця агентство Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з цим питанням, написало, що США хочуть переглянути оборонну угоду з Данією, щоб зняти будь-які обмеження на свою військову присутність у Гренландії.

Оригінальна угода, підписана в 1951 році і змінена в 2004 році, передбачає, що США повинні «консультуватися з Данією і Гренландією та інформувати їх» перед тим, як вносити «будь-які істотні зміни в військові операції або об'єкти США в Гренландії».

Джерела Bloomberg заявили, що американські переговорники хочуть змінити це формулювання, щоб переконатися, що США не матимуть жодних обмежень під час реалізації своїх планів. За їхніми словами, деталі такої угоди все ще обговорюються.

Представниця Білого дому Анна Келлі заявила, що «якщо ця угода буде укладена, і президент Трамп дуже сподівається, що так і буде, Сполучені Штати досягнуть усіх своїх стратегічних цілей щодо Гренландії з мінімальними витратами і назавжди». Посольство Данії у Вашингтоні відмовилося від коментарів.

Ця пропозиція збігається з описом Трампа того, чого він хоче. Днями він оголосив про «рамки майбутньої угоди» щодо Гренландії після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Давосі, але не надав деталей. В інтерв’ю Fox Business в четвер Трамп сказав, що США матимуть «увесь військовий доступ, який ми хочемо».

Bloomberg раніше повідомляв, що рамкова угода, оголошена Трампом, передбачатиме розміщення американських ракет, права на видобуток корисних копалин, спрямовані на утримання китайських інтересів, та посилення присутності НАТО в Арктиці. Натомість Трамп дотримається обіцянки не вводити мита проти європейських країн.



Цей крок Трампа змінить десятирічну тенденцію, за якої США різко скоротили свою присутність у Гренландії після закінчення Холодної війни. Американські військові скоротили кількість своїх баз на цій території з 17 до однієї, на якій перебуває близько 150 військовослужбовців і понад 300 контрактників, багато з яких є громадянами Данії або Гренландії.

Однак залишається незрозумілим, наскільки Данія і Гренландія погодяться на будь-які зміни.

Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен 22 січня нагадала про суверенітет, кажучи про «червоні лінії» у контексті переговорів. Але, за її словами, Данія може обговорити зі США, як зміцнити співпрацю щодо безпеки в Арктичному регіоні.

«У нас є оборонна угода зі США. Вона у нас – від 1951 року. Ми сказали американцям рік тому, що ми можемо обговорити нашу угоду про оборону, але вона має враховувати суверенність нашої держави, звісно», –заявила Фредеріксен.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.