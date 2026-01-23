Bloomberg: США прагнуть зняти обмеження на свою військову присутність у Гренландії

США хочуть переглянути оборонну угоду з Данією, щоб зняти будь-які обмеження на свою військову присутність у Гренландії, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Оригінальна угода, підписана в 1951 році і змінена в 2004 році, передбачає, що США повинні «консультуватися з Данією і Гренландією та інформувати їх» перед тим, як вносити «будь-які істотні зміни в військові операції або об'єкти США в Гренландії».

Джерела Bloomberg заявили, що американські переговорники хочуть змінити це формулювання, щоб переконатися, що США не матимуть жодних обмежень під час реалізації своїх планів. За їхніми словами, деталі такої угоди все ще обговорюються.

Представниця Білого дому Анна Келлі заявила, що «якщо ця угода буде укладена, і президент Трамп дуже сподівається, що так і буде, Сполучені Штати досягнуть усіх своїх стратегічних цілей щодо Гренландії з мінімальними витратами і назавжди».



Посольство Данії у Вашингтоні відмовилося від коментарів.

Ця пропозиція збігається з описом Трампа того, чого він хоче. Днями він оголосив про «рамки майбутньої угоди» щодо Гренландії після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Давосі, але не надав деталей.

У інтерв’ю Fox Business в четвер Трамп сказав, що США матимуть «увесь військовий доступ, який ми хочемо».

«Ми зможемо розмістити на Гренландії все, що нам потрібно, тому що ми цього хочемо. По суті, це повний доступ, без обмежень і без часових обмежень», – сказав Трамп.

Bloomberg раніше повідомляв, що рамкова угода, оголошена Трампом, передбачатиме розміщення американських ракет, права на видобуток корисних копалин, спрямовані на утримання китайських інтересів, та посилення присутності НАТО в Арктиці. Натомість Трамп дотримається обіцянки не вводити мита проти європейських країн.



Цей крок Трампа змінить десятирічну тенденцію, за якої США різко скоротили свою присутність у Гренландії після закінчення холодної війни. Американські військові скоротили кількість своїх баз на цій території з 17 до однієї, на якій перебуває близько 150 військовослужбовців і понад 300 контрактників, багато з яких є громадянами Данії або Гренландії.

Однак залишається незрозумілим, наскільки Данія і Гренландія погодяться на будь-які зміни.

Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен 22 січня нагадала про суверенітет, кажучи про «червоні лінії» у контексті переговорів. Але, за її словами, Данія може обговорити зі США, як зміцнити співпрацю щодо безпеки в Арктичному регіоні.

«У нас є оборонна угода зі США. Вона у нас – від 1951 року. Ми сказали американцям рік тому, що ми можемо обговорити нашу угоду про оборону, але вона має враховувати суверенність нашої держави, звісно», –заявила Фредеріксен.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.