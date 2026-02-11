Росія буде вживати контрзаходи у разі мілітаризації Гренландії – Лавров

У разі мілітаризації Гренландії та реалізації дій, що загрожують Росії, Москва буде вживати контрзаходи, заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.



«Звичайно, у разі мілітаризації Гренландії та створення там військових можливостей, спрямованих на Росію, ми вживемо адекватних контрзаходів, включаючи військово-технічні», – сказав він.

За його словами, позиція Москви полягає в тому, що Арктика має залишатися зоною миру та співробітництва.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

Однак залишається незрозумілим, наскільки Данія і Гренландія погодяться на будь-які зміни.

Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен 22 січня нагадала про суверенітет, кажучи про «червоні лінії» у контексті переговорів. Але, за її словами, Данія може обговорити зі США, як зміцнити співпрацю щодо безпеки в Арктичному регіоні.

«У нас є оборонна угода зі США. Вона у нас – від 1951 року. Ми сказали американцям рік тому, що ми можемо обговорити нашу угоду про оборону, але вона має враховувати суверенність нашої держави, звісно», –заявила Фредеріксен.