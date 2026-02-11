У НАТО відкинули звинувачення Зеленського у «майже блекауті» через неоплачений пакет американської зброї

Швидкість доставки американського обладнання до України в межах програми PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України) залежить від американської логістики, а не профінансованих пакетів. Про це, реагуючи на заяву українського президента Володимира Зеленського про нестачу ракет через брак європейських коштів на їхню закупівлю у США, заявив посадовець НАТО на умовах анонімності, передає зі штаб-квартири кореспондентка Радіо Свобода.



«Жодних затримок (у постачанні - ред.) немає. І прямого зв’язку між фінансуванням і постачанням також немає. Ми постійно шукаємо фінансування від союзників і партнерів, але США не призупиняють поставки через брак коштів», – зауважив посадовець НАТО, глибоко залучений до процесу.



Однак президент Зеленський, за словами співрозмовника журналістів в альянсі, має рацію в тому, що Україна потерпає від гострого дефіциту критично важливих боєприпасів – «таких як ракети PAC-3 і PAC-2».

«Навіть програма PURL, відверто кажучи, не забезпечує всього необхідного. Особливо коли Росія перевантажує протиповітряну оборону масованими ракетними атаками – тоді дефіцит завжди відчутний… Тому цілком зрозуміло, що Зеленський розчарований, адже потреба значно більша. І по-друге, постачання може бути повільнішим, ніж хотіли б командири, саме через логістичні обмеження», – наголосив посадовець, повторивши, що брак фінансування на це не впливає.



30 січня, коментуючи журналістам удари по ТЕЦ Києва, Володимир Зеленський сказав, що дефіцит ракет до ППО спричинила нестача фінансування.



«США не дають нам ракети безкоштовно. По-різному можемо до цього ставитися. Але це проплачується Європою, і транш по PURL не був проплачений. Ракети не прийшли… PAC-3 прийшли через день після того, як нам роблять майже блекаут», – зазначив тоді Зеленський.

Влітку 2025 року США і НАТО уклали угоду PURL, яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО. За даними української влади, у 2025 році сума внесків у програмі PURL склала 4,3 млрд доларів, з них за грудень – майже 1,5 млрд доларів.



