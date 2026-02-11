Рютте каже, що адміністрація США «повністю усвідомлює жахливу ситуацію в Україні»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що інформував президента США Дональд Трамп про російські обстріли енергетичної інфраструктури України. Про це він сказав під час пресконференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 11 лютого, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.



Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи повністю американська адміністрація усвідомлює масштаб тиску, під яким перебуває Україна, Рютте зазначив, що перебуває в регулярному контакті з президентом Трампом.



«Буду дуже коротким. Я ніколи не розкриваю деталей наших розмов, але американська адміністрація повністю усвідомлює жахливу ситуацію в Україні. У межах моїх регулярних контактів з американським президентом ми, звісно, обмінюємося інформацією про те, що відбувається, що ми бачимо. Це частина наших регулярних розмов», – сказав Рютте.



Він підкреслив, що у США «є повна ясність щодо того, що відбувається в Україні, у цьому немає жодних сумнівів».

Після масованої російської атаки по енергетиці 7 лютого українські атомні електростанції все ще працюють на зниженій потужності. У Міненерго 11 лютого заявили, що продовжується ліквідація наслідків двох масованих атак по енергетиці минулого тижня.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



