Україна вистояла, незважаючи на удари армії Росії по енергетиці. А морози відступлять

Систематичні російські удари по українському енергетичному сектору, а також сувора зима з сильними морозами, які почалися з кінця минулого року, все ж не зламали українців і не примусили їх стати на позицію прийняття капітуляції. Цю зиму називають найважчою з усіх воєнних зим. Але Україна вистояла і, як прогнозують синоптики, суворі морози мають відступити в середині цього тижня, що полегшить ситуацію для населення.

…9 лютого 2026 року. Ніч. Типовий час для останніх кількох місяців: Росія випустила півтори сотні дронів та з десяток ракет «Іскандер». Не все змогла перехопити українська система ППО, зауважили Повітряні сили ЗСУ.

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частково були знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях, повідомило Міністерство енергетики.

Паралельно енергетики продовжували ліквідовувати наслідки двох масованих атак на енергосистему впродовж минулого тижня – відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС.

У Міненерго пояснюють, що наразі атомна генерація все ще «частково розвантажена» – цим терміном позначають роботу не на повну потужність.

Як підтвердило в суботу МАГАТЕ, Міжнародна агенція ООН з ядерної енергетики, «Енергоатом» справді змушений був знизити виробництво електроенергії на атомних станціях через атаку Росії по підстанціях і також через відключення від ліній електропередач.

9 лютого в Одеській області, як повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, удару зазнав газопровід.

Їхня мета: розділити суспільство, щоб послабити його і зламати

Окрім того, армія Росії завдала удару по високовольтній підстанції у Нововолинську Волинської області. Як повідомив тамтешній міський голова Борис Карпус, без світла залишились 80 тисяч мешканців. Критична інфраструктура у місті працює від генераторів. Нововолинськ – це зовсім поруч від кордону з Польщею, а значить, і території НАТО.

Минулими вихідними (7 лютого) російські військові здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. За словами віцепрем’єра, міністра енергетики Дениса Шмигаля, під ударом були підстанції й повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – «основа енергомережі України», а також генерація: Бурштинська ТЕС (розташована на Івано-Франківщині) і Добротвірська ТЕС (на Львівщині).

8 лютого були вражені енергетичні об’єкти «Нафтогазу» в Полтавській області. Як каже «Нафтогаз»: від початку року це була вже 19 атака на його об’єкти з боку Росії.

«Примус до капітуляції»?

Але навіщо армія РФ так системно вже кілька місяців б’є безпосередньо по енергетичній інфраструктурі? Причому почала це робити ще восени, до зими. І особливо хоче завдати шкоди енергоб’єктах в останні два місяці – а в січні та лютому якраз були люті морози?

«Це завдання для гібридної війни – розділити суспільство, щоб послабити його і зламати. Зламаєш цивільних, зламаються військові, принаймні ризик високий. Ось що робить ворог», – сказав президент Володимир Зеленський днями на зустрічі зі студентами з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

«Що робить Україна? На енергетичні атаки б'є по їхній енергетиці. Вони не можуть жити зі світлом, в кайфі, в спокої, коли ми мерзнемо і, чесно кажучи, тільки втрачаємо. Вони отримують відповідь. Чи завдаємо ми дзеркальної відповіді? Ні, у нас не вистачає такого ресурсу, який є у них», – додав Зеленський.

Нещодавно Служба безпеки України навіть кваліфікувала удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі посеред зими як злочини проти людяності.

Як зазначив в січні речник СБУ Артем Дехтяренко: «Удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу» та мають ознаки злочинів проти людяності.

Удари по енергетиці є політикою Кремля на знищення українського народу

Міністр Шмигаль минулого тижня заявив про «зимовий геноцид», який, за його словами, здійснює Росія, наносячи удари так, щоб українці в люті морози були без світла, тепла і води.

Також і МЗС України називало російську стратегію виведення з ладу об’єктів енергетики України посеред зими «актом геноциду».

Але чи досягає Москва поставлених цілей – розділення українського суспільства, налаштування українців проти влади, залякування людей, в яких немає світла чи тепла? Що каже соціологія?

Як свідчить нещодавно опубліковане дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), більшість громадян (62% за листопад-грудень 2025 року) висловлюють готовність терпіти війну стільки, скільки потрібно, хоча близько третини не знають, коли настане мир.

65% стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно (у грудні 2025 року – 62%, у вересні 2025 року – 62%).

88% вважають, що ударами по енергетиці Росія намагається залишити українців без світла і тепла та примусити до капітуляції.

Як пояснив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, українці продемонстрували, що є стійким народом, здатним виживати в найважчих умовах.

«Важка зима 2025-2026 років є черговим викликом для України і українців – чи зможуть українці вистояти у тривалі сильні морози з вимкненнями електроенергії та теплопостачання? Більшість зими (і хочеться сподіватися – основних морозів) – позаду. Українці знову демонструють, що здатні виживати в найскладніших умовах. І не просто виживати, але й зберігати оптимізм і волю», – сказав Грушецький у пояснювальній записці до соцопитування.

Погода: очікуване потепління

А, між тим, українські синоптики кажуть, що в середині цього тижня очікується значне потепління після ночей, коли температура сягала 20 градусів морозу, а в деяких районах півночі України – навіть 22 і 25 градусів нижче нуля.

«Схоже, що найближча ніч в Україні завершить нарешті період лютої холоднечі. Сильні морози видихаються під невблаганним і прекрасним атмосферним прогресом», – написала відома синоптик Наталія Діденко у фейсбуці.

За прогнозами синоптиків, 10 лютого вночі в Україні очікується температура повітря - 12-20 градусів нижче нуля, на півночі – до мінус 22 градусів, далі морози поступово відступатимуть.

Ми протрималися, сильні морози розчиняються

За словами Діденко, вдень у вівторок у більшості областей буде 4-11 градусів морозу, на півдні та в західних областях - мінус 2-4 градуси, на Закарпатті – до 2-х градусів вище нуля.

Надалі очікується відчутне підвищення температури повітря.

«І хоча ще, звісно, будуть коливання холоду, зима не закінчилася, проте маємо чудовий прогноз на чудовий синоптичний результат: ми протрималися, антициклон руйнується, сильні морози розчиняються від страху і від однієї думки, що після лютого прийде березень», – додала Діденко і поставила в кінці допису «смайлик».