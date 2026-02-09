На Херсонщині шість населених пунктів перебувають у «важких енергетичних умовах» через постійні удари РФ – Зеленський

На Херсонщині шість населених пунктів перебувають у «важких енергетичних умовах» через постійні удари безпілотників і надзвичайно складні обставини для відновлення, повідомив після наради ситуації в енергетиці президент України Володимир Зеленський.

Він заявив, що обласна влада повинна забезпечити додаткову роботу в цьому напрямі – «і захисну, і відновлювальну».

Однак, за його словами, найскладніші обставини досі в Києві, де понад 1400 багатоквартирних будинків залишаються без опалення.

Зеленський зазначив, що детально обговорили з міністром енергетики ситуацію з атомною генерацією.



«Для російської армії обʼєкти нашої атомної генерації, в тому числі інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями. І це потребує іншого рівня реагування, ніж досягнуто зараз. Потрібно більше захисту й більше комунікації з партнерами, щоб світ не мовчав про цю загрозу», – написав він у телеграмі.

Також, за словами президента, під час наради обговорювалось виконання партнерами домовленостей щодо постачання ракет для ППО.

«Не має бути таких ситуацій, коли паузи в постачанні для України фактично посилюють результат російських ударів. На кожне російське намагання зламати Україну й українців мають бути чіткі відповіді. Дякую всім, хто з Україною», – додав Зеленський.

Читайте також: Міненерго: через російські обстріли енергоінфраструктури є часткові знеструмлення у трьох областях

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.