Міненерго: через російські обстріли енергоінфраструктури є часткові знеструмлення у трьох областях

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергоінфраструктури частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях, повідомляє у телеграмі Міністерство енергетики.

Триває аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах.

Зазначається, що також енергетики продовжують ліквідовувати наслідки двох масованих атак на енергосистему впродовж минулого тижня – відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС.

У Міненерго пояснюють, що наразі атомна генерація все ще частково розвантажена.

Російські військові 7 лютого здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. За словами віцепрем’єра, міністра енергетики Дениса Шмигаля, під ударом були підстанції й повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – «основа енергомережі України», а також генерація: Бурштинська ТЕС (розташована на Івано-Франківщині) і Добротвірська ТЕС (на Львівщині).

У Міненерго кажуть, що українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що російські війська вночі і вранці 7 лютого атакували Україну ракетами і дронами, загалом 447 засобами повітряного нападу. За повідомленням, основними напрямками удару були Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

Після масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, а з 29 січня у Києві почали діяти тимчасові графіки замість екстрених.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.