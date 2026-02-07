ЗСУ про удар РФ: основним напрямком були 4 області, зафіксували влучання ракет і дронів

Російські військові в ніч проти 7 лютого завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, наземного і морського базування, загалом – 447 засобів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, за даними військових, сили РФ запустили по Україні:

дві ракети «Циркон»

21 крилату ракету Х-101

16 крилатих ракет «Калібр»

408 ударних БпЛА, близько 250 із яких – дрони «Шахед».

Основними напрямками удару були Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина, повідомили в Повітряних силах.

«За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей – 24 ракети і 382 безпілотники різних типів: 14 крилатих ракет Х-101; 10 крилатих ракет «Калібр»; 382 ворожих БпЛА різних типів», – йдеться в повідомленні. Інформація щодо двох ракет уточнюється.

За даними військових, зафіксовано влучання 13 ракет і 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків дронів на трьох локаціях.

Раніше віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що російські військові здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом, за його словами, були підстанції й повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – «основа енергомережі України», а також генерація: Бурштинська ТЕС (розташована на Івано-Франківщині) і Добротвірська ТЕС (на Львівщині).

В «Укренерго» заявили, що внаслідок завданих пошкоджень у більшості областей застосовані аварійні вимкнення електроенергії.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.