АЕС знизили потужність генерації через російський удар по Україні – Міненерго

Українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації на тлі масованого російського удару дронами і ракетами по підстанціях і повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ, повідомило 7 лютого Міністерство енергетики.

«Через значні пошкодження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту електричної енергії й застосування заходів з обмеження. За командою НЕК «Укренерго» вимушено збільшений обсяг відключень. У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Головна причина – наслідки масованої атаки на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії», – йдеться в повідомленні.

Раніше віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що російські військові здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом, за його словами, були підстанції й повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – «основа енергомережі України», а також генерація: Бурштинська ТЕС (розташована на Івано-Франківщині) і Добротвірська ТЕС (на Львівщині).

В «Укренерго» заявили, що внаслідок завданих пошкоджень у більшості областей застосовані аварійні вимкнення електроенергії.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська вночі і вранці 7 лютого атакували Україну ракетами і дронами, загалом 447 засобами повітряного нападу. За повідомленням, основними напрямками удару були Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи черговий удар РФ, заявив, що Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом. «Для цього потрібні ракети до «петріотів», NASAMS й інших систем. Кожна партія допомагає нам пройти цю зиму. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та дійсно допомагає», – написав він у телеграмі.

Після попередніх російських атак в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.