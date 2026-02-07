На Прикарпатті через удар РФ пошкоджені 20 приватних будинків – ОВА

В Івано-Франківській області внаслідок масованого російського удару пошкоджені житлові будинки, постраждалих немає, повідомила 7 лютого очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

«Ціллю став енергетичний об’єкт… На цю годину відомо про пошкодження домогосподарств у Галицькій і Рогатинській громадах. Також через складну ситуацію в енергосистемі в області одночасно застосовано 4,5 черги графіків погодинних вимкнень електроенергії», – написала Онищук у телеграмі.

Вона додала, що відомо про 20 приватних будинків і шість домогосподарств, які зазнали пошкоджень через масовану атаку на Прикарпаття.

Раніше віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що російські військові здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом, за його словами, були підстанції й повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – «основа енергомережі України», а також генерація: Бурштинська ТЕС (розташована на Івано-Франківщині) і Добротвірська ТЕС (на Львівщині).

В «Укренерго» заявили, що внаслідок завданих пошкоджень у більшості областей застосовані аварійні вимкнення електроенергії.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська вночі і вранці 7 лютого атакували Україну ракетами і дронами, загалом 447 засобами повітряного нападу. За повідомленням, основними напрямками удару були Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.