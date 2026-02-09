Волинь: мер Нововолинська повідомив про масштабне знеструмлення через удар Росії по підстанції

Російська армія завдала удару по високовольтній підстанції у Нововолинську, повідомив мер міста Борис Карпус у своїх соцмережах вранці 9 лютого.

«Є значні пошкодження, підстанція не працює! На місті вибухів працює ДСНС і всі відповідні служби. Наразі понад 80 тисяч абонентів з Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів без світла», – повідомив Карпус.

За його даними, критична інфраструктура в місті зараз живиться від генераторів.

Мер міста додав, що енергетики працюють, щоб відновити подачу електроенергії через інші підстанції.

Після масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, а з 29 січня у Києві почали діяти тимчасові графіки замість екстрених.

Але 31 січня в Міненерго повідомили про системну аварію, внаслідок якої одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про аварійні знеструмлення повідомляли в низці областей, а також у Києві. Зокрема, через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро, також було відсутнє водопостачання.



