У ДТЕК повідомили про повернення до стабілізаційних графіків на Київщині

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в Київській області, повідомили в компанії ДТЕК удень 8 лютого.

«Маємо можливість застосовувати графіки», – інформують постачальники електроенергії.

Раніше в ДТЕК інформували про повернення до тимчасових графіків увімкнення електрики в Києві.

Раніше віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що російські військові здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом, за його словами, були підстанції й повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – «основа енергомережі України», а також генерація: Бурштинська ТЕС (розташована на Івано-Франківщині) і Добротвірська ТЕС (на Львівщині).

У Міненерго кажуть, що українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

В «Укренерго» заявили, що внаслідок завданих пошкоджень у більшості областей застосовані аварійні вимкнення електроенергії.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська вночі і вранці 7 лютого атакували Україну ракетами і дронами, загалом 447 засобами повітряного нападу. За повідомленням, основними напрямками удару були Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

Після масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, а з 29 січня у Києві почали діяти тимчасові графіки замість екстрених.

Але 31 січня в Міненерго повідомили про системну аварію, внаслідок якої одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про аварійні знеструмлення повідомляли в низці областей, а також у Києві. Зокрема, через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро, також було відсутнє водопостачання.

Ввечері 31 січня у Міненерго заявили, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України.

31 січня президент Володимир Зеленський заявив, що українські енергетики з’ясовують причини технологічної аварії в енергосистемі – немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. За його словами, «більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення».

В Україні знову значно посилися морози. Очікується, що на початку лютого місцями мороз сягне мінус 30 градусів.