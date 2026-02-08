«Атомна генерація все ще частково розвантажена» – «Укренерго» про стан енергосистеми

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків завданих цього тижня двох масованих ракетно-дронових атак, але ситуація в енергосистемі залишається складною – повністю використати потенціал атомних електростанцій усе ще неможливо, йдеться в повідомленні компанії «Укренерго» вранці 8 лютого.

«Зараз енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена», – інформують в «Укренерго».

Через застосування аварійних відключень графіки погодинних знеструмлень у більшості регіонів наразі не діють, а повернення до прогнозованих графіків застосування обмежень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, вказують у компанії, закликаючи стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго.

Раніше 8 лютого в компанії ДТЕК повідомили, що Київ повертається до тимчасових графіків увімкнення електрики – на відміну від екстрених відключень, запроваджених після чергового російського удару по українській енергетиці.

Увечері 7 лютого в пресслужбі Міністерства енергетики України інформували, що для Києва найближчі дні будуть «надзвичайно важкими», подача електроенергії планується тільки по дві години на добу.

Раніше віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що російські військові здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом, за його словами, були підстанції й повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – «основа енергомережі України», а також генерація: Бурштинська ТЕС (розташована на Івано-Франківщині) і Добротвірська ТЕС (на Львівщині).

У Міненерго кажуть, що українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

В «Укренерго» заявили, що внаслідок завданих пошкоджень у більшості областей застосовані аварійні вимкнення електроенергії.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська вночі і вранці 7 лютого атакували Україну ракетами і дронами, загалом 447 засобами повітряного нападу. За повідомленням, основними напрямками удару були Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

Після масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, а з 29 січня у Києві почали діяти тимчасові графіки замість екстрених.

Але 31 січня в Міненерго повідомили про системну аварію, внаслідок якої одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про аварійні знеструмлення повідомляли в низці областей, а також у Києві. Зокрема, через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро, також було відсутнє водопостачання.

Ввечері 31 січня у Міненерго заявили, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України.

31 січня президент Володимир Зеленський заявив, що українські енергетики з’ясовують причини технологічної аварії в енергосистемі – немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. За його словами, «більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення».

В Україні знову значно посилися морози. Очікується, що на початку лютого місцями мороз сягне мінус 30 градусів.