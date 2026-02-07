Удари РФ по енергетиці України загрожують ядерною аварією для всієї Європи – Сибіга

Сили РФ цілеспрямовано атакують енергетику України, що змушує АЕС працювати у критичних режимах і створює безпосередню загрозу масштабної ядерної аварії для всієї Європи, йдеться у заяві міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Голова МЗС України наголосив, що внаслідок систематичних обстрілів три діючі українські атомні станції змушені знижувати потужність, а в окремих випадках відбувається автоматичне відключення енергоблоків.

Сибіга каже, що ситуацію ускладнюють постійні польоти російських дронів над майданчиками Рівненської та Хмельницької АЕС. За словами міністра, «ситуація залишається контрольованою лише завдяки майстерності персоналу станцій, проте Росія продовжує свідомо йти на загострення».

«Російський терор ставить всю Європу під загрозу ядерного інциденту – партнери та ЗМІ повинні звернути на це увагу і діяти негайно, щоб зупинити ядерних терористів у Москві», – наголосив міністр.

Сибіга зазначив, що Україна наполягає на посиленні санкційного тиску на «Росатом» та наданні додаткових засобів ППО. Це необхідно для захисту енергетичних вузлів, від яких залежить стабільна робота АЕС.

Раніше віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що російські військові здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом, за його словами, були підстанції й повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – «основа енергомережі України», а також генерація: Бурштинська ТЕС (розташована на Івано-Франківщині) і Добротвірська ТЕС (на Львівщині).

У Міненерго кажуть, що українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

В «Укренерго» заявили, що внаслідок завданих пошкоджень у більшості областей застосовані аварійні вимкнення електроенергії.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська вночі і вранці 7 лютого атакували Україну ракетами і дронами, загалом 447 засобами повітряного нападу. За повідомленням, основними напрямками удару були Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

Після масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, а з 29 січня у Києві почали діяти тимчасові графіки замість екстрених.

Але 31 січня в Міненерго повідомили про системну аварію, внаслідок якої одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про аварійні знеструмлення повідомляли в низці областей, а також у Києві. Зокрема, через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро, також було відсутнє водопостачання.

Ввечері 31 січня у Міненерго заявили, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України.

31 січня президент Володимир Зеленський заявив, що українські енергетики з’ясовують причини технологічної аварії в енергосистемі – немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. За його словами, «більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення».