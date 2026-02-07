Бурштинська ТЕС зупинила роботу після російської атаки – мер

Бурштинська теплоелектростанція (ТЕС) у місті Бурштин Івано-Франківської області після масованої атаки сили РФ 7 лютого зупинила роботу, зазначив мер міста Василь Андрієшин.

Місцевий чиновник наголосив, що сили РФ били по Бурштину з 3 ночі до 9 ранку. Атакували місто та Бурштинську ТЕС ракетами «Калібр» та ударними безпілотниками. Станція досі не працює.

«Внаслідок ракетних обстрілів пошкодження дуже серйозні. Станція зараз на нулі. Як воно буде далі, ще ніхто не знає», – сказав він.

Андрієшин додав, що «внаслідок теракту РФ у місті досі немає водопостачання та опалення». Воду почнуть давати «через кілька годин», а от відновлення постачання тепла у місті можливо тільки після «повного з’ясування ситуації на ТЕС».

Раніше віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що російські військові здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом, за його словами, були підстанції й повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – «основа енергомережі України», а також генерація: Бурштинська ТЕС (розташована на Івано-Франківщині) і Добротвірська ТЕС (на Львівщині).

У Міненерго кажуть, що українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

В «Укренерго» заявили, що внаслідок завданих пошкоджень у більшості областей застосовані аварійні вимкнення електроенергії.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська вночі і вранці 7 лютого атакували Україну ракетами і дронами, загалом 447 засобами повітряного нападу. За повідомленням, основними напрямками удару були Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.





Президент Володимир Зеленський, коментуючи черговий удар РФ, заявив, що Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом. «Для цього потрібні ракети до «петріотів», NASAMS й інших систем. Кожна партія допомагає нам пройти цю зиму. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та дійсно допомагає», – написав він у телеграмі.

Після попередніх російських атак в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.