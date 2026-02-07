У Саратовській області РФ уражена нафтобаза «Балашово» – Генштаб

У Саратовській області РФ Сили оборони уразили нафтобазу «Балашово», а також зосередження російських військових на Бєлгородщині, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

За даними українського командування, також було уражено пункти управління безпілотниками, ремонтний підрозділ, реактивну систему залпового вогню на окупованих РФ територіях України.

«На тимчасово захопленій частині Запорізької області зафіксоване ураження пункту управління БПЛА ворога в районі Рівнопілля та зосередження живої сили росіян в районі Дорожнянки. У районі Ялти на тимчасово захопленій території Донецької області уражене розташування ремонтного підрозділу росіян», – повідомили в Генштабі.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про наслідки уражень.

Російська сторона не повідомляла про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.