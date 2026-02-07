Російська влада використовує Крим як місце для фільтрації українських дітей – Лубінець

Для українських дітей, яких вивозила Росія, окупований Крим і його мережа нібито оздоровчих таборів стали місцем, де визначається їхнє майбутнє, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, у Криму дітям «промивають мізки» російською пропагандою і перевіряють на лояльність, після чого вирішують депортувати чи віддати на усиновлення до російських родин.

«Вони там збудували логістику, тобто вони створили систему таборів. Фактично там були дитячі табори, але їх тепер росіяни по-іншому використовують. Це місце, куди привозять групи українських дітей. Їм дуже швидко намагаються промити мізки російською пропагандою, встановити, хто з дітей становить небезпеку для російської окупаційної влади, кого можна повертати і не сумніватися, що ця дитина вже готова бути росіянином справжнім, а кого потрібно депортувати прямо на територію Росії, прилаштувати в російській родині. Тобто, знаєте, такий буфер, проміжний центр, після якого визначається подальша доля кожної української дитини», – пояснив омбудсмен.

Він додав, що немає офіційної статистики, скільки дітей Росія вивезла з окупованих територій.

При цьому, як зазначив Лубінець, 1,6 мільйона українських дітей перебували на територіях України на момент їхньої окупації РФ.

«Перша українська дитина, яку ми офіційно зафіксували, яка була депортована, це українська дитина з українського Криму, і це був 2014 рік. Якщо взяти загальну картинку, вдумайтесь, 1,6 мільйона українських дітей проживали на території, яка зараз під російською окупацією. Проживали до моменту цієї окупації. Скільки з них вже фізично на території Російської Федерації – ніхто не знає. Наприклад, представниця російського президента по дітях, вона публічно в інтерв’ю 2022 року заявляла, що на території Російської Федерації більше ніж 700 тисяч українських дітей», – сказав він.

За словами омбудсмена, Росія не надає жодної верифікованої інформації щодо незаконного переміщення українських дітей на свою територію.

Тим часом, керівниця юридичного департаменту благодійного фонду Save Ukraine Мирослава Харченко зазначила, що Росія намагається приховати злочини з викрадення дітей, і від 2023-го процес повернення українських дітей з окупованих територій чи території РФ значно ускладнився.

2023-го Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна і російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової за підозрою в депортації українських дітей.

«Вони почали ховати дітей з того моменту, вони почали чинити перешкоди у поверненні. Вони почали допитувати по дві, по три доби матерів, які їдуть за дітьми. Вони почали їх депортувати, тобто вони почали робити все для того, щоб приховати свій злочин. І все ж таки, незважаючи на те, що вони розповідають, що їм все одно, ні, їм не все одно, вони бояться все ж таки міжнародної відповідальності», – заявила керівниця юридичного департаменту благодійного фонду Save Ukraine, який допомагає дітям виїхати на територію, підконтрольну Україні.

Більше про утримання українських дітей на окупованих територіях, їхню депортацію в РФ і всі труднощі повернення на батьківщину дивіться у черговому випуску телепроєкту Крим.Реалії: «Втечу Катя готувала три роки. Діти в окупації: як їм пояснити, що вони є українцями?».

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У вересні президент Володимир Зеленський повідомив, що завдяки ініціативі Bring Kids Back UA та підтримці партнерів 1 625 українських дітей вже вдалося повернути до України.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.

