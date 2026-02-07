У Росії повідомляють про атаку на хімзавод у Тверській області

У Тверській області Росії вночі проти 7 лютого був атакований Редкінський хімічний завод, який, серед іншого, виробляє паливо для російських ракет, повідомляють російські й українські телеграм-канали.

Про удар також написав керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко.

Атаку підтвердив і губернатор Тверської області Росії Віталій Корольов, хоч він і не назвав підприємство, яке було атаковане.

«Вночі 7 лютого в результаті відбиття атаки БпЛА сталося загоряння на одному з підприємств Конаківського округу. На даний час інформація про постраждалих відсутня. Мною дано низку доручень щодо подальшого моніторингу обстановки», – цитує слова Корольова офіційний канал адміністрації Тверської області. Пізніше там з’явилося повідомлення про ліквідацію пожежі.

Міністерство оборони Росії раніше повідомляло про чотири перехоплених у ніч проти суботи безпілотники над Тверською областю РФ.

Пожежа на території Редкінського хімічного заводу була також зафіксована системою супутникового моніторингу пожеж NASA FIRMS.

Українські військові атаку не коментували. Суспільне із посиланням на джерела в Службі безпеки України повідомило, що удару по хімзаводу завдали дрони СБУ, внаслідок чого на території заводу розпочалася пожежа.

Тверська область розташована за сотні кілометрів від України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».