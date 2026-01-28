Генштаб: Сили оборони уразили нафтобазу у Воронезькій області РФ та низку цілей на окупованих територіях

Сили оборони вночі проти 28 січня завдали ударів по низці об’єктів на території Росії, а також у окупованих регіонах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, за даними командування, на окупованій Донеччині уражені зосередження російського особового складу в районі Великої Новосілки (там також уразили пункт управління безпілотниками), Шахового та Григоріївки.

«Також підрозділи Сили оборони України били по нафтобазі «Хохольська» у Воронезькій області РФ. Підтверджено займання нафтопродуктів – спостерігається густий дим. Результати уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Також штаб звітує про ураження:

складу боєприпасів противника в районі Нижньої Дуванки на окупованій Луганщині

зосередженню живої сили РФ у районі Гуляйполя на Запоріжжі

пункту управління батальйону в районі Березового на Дніпропетровщині

Також штаб зафіксував влучання в зосередження живої сили противника в населеному пунктів Колотилівка Бєлгородської області Росії.

«Окрім цього, уточнено результати нещодавнього ураження нафтового терміналу «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї РФ – підтверджено пожежу на площі близько 6 200 м² та пошкодження трьох резервуарів (10 000 м³)», – йдеться в зведенні.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вранці 28 січня заявив про атаку безпілотників і падіння «подавлених БПЛА», яке спричинило займання нафтопродуктів, яке вже загасили.

Також російський голова окупованого Севастополя повідомляв про пошкодження внаслідок удару дронів.

Міністерство оборони Росії звітувало про збиття 75 українських безпілотників протягом минулої ночі, у тому числі 23 – над територією Криму, шести над Чорним морем і трьох – над Азовським.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

