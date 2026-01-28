Російський голова Севастополя заявив про пошкодження через атаку дронів ЗСУ

Підконтрольний Росії голова окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про наслідки ймовірної атаки безпілотників Збройних сил України вночі та вранці 28 січня, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«За минулу ніч та ранок ЗСУ двічі намагалися атакувати Севастополь. Загалом сили ППО та нашого Чорноморського флоту збили 10 БПЛА», – написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

Із посиланням на інформацію рятувальної служби Севастополя посадовець повідомив про падіння уламків від збитих дронів, ймовірні пошкодження та постраждалих у кількох районах міста внаслідок ймовірних атак ЗСУ.

У окупованому Росією Севастополі вночі та вранці середи оголошувалася повітряна тривога. Російські моніторингові телеграм-канали писали про загрозу атаки безпілотників та тимчасову зупинку руху морського пасажирського транспорту.

Читайте також: Удар по авіабазі РФ в окупованому Джанкої: ось що відомо

Своєю чергою, телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на підписників повідомляв про звуки вибуху до оголошення повітряної тривоги в Севастополі, а також про вибухи в районі аеродрому «Бельбек» та зупинку руху Керченським мостом на понад сім годин.

За даними місцевих телеграм-каналів, станом на 9:00 за місцевим часом рух Керченським мостом відновили. Водночас повідомляється про кількагодинні затримки семи поїздів до Криму та п’яти звідти.

В умовах війни та окупації редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Українське командування наразі не коментувало повідомлення.

Міністерство оборони Росії звітувало про збиття 75 українських безпілотників протягом минулої ночі, у тому числі 23 – над територією Криму, шести над Чорним морем і трьох – над Азовським.

З 2022 року територію півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучення по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.



