Суд у РФ не прийняв касаційну скаргу на повторне ув’язнення кримчанина Сізікова

Російський Восьмий касаційний суд загальної юрисдикції відмовився розглядати касаційну скаргу адвоката незрячого фігуранта «справи кримських мусульман» Олександра Сізікова на рішення суду попередньої інстанції, який ухвалив повернути кримчанина до місць позбавлення волі. Про це йдеться у повідомленні громадського руху «Кримська солідарність», передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Адвокатка Сізікова подала скаргу на рішення апеляційного суду. Вона зазначила, що не погоджується з ним і вважає його незаконним. Захисниця наголосила, що Сізиков не здатний жити без сторонньої допомоги, і суд першої інстанції «належно дослідив та правильно оцінив» стан його здоров’я:

«Суд обґрунтовано врахував, що хвороба Сизікова прогресує, супроводжується супутніми захворюваннями і без необхідних лікування та догляду спричинить негативні наслідки аж до летального результату, оскільки Сізіков має проходити реабілітацію відповідно до програми, що неможливо в умовах позбавлення волі».





Крім того, захисниця наполягала, що захворювання чоловіка «є важким, перешкоджає відбуванню кримінального покарання, виключає досягнення цілей покарання, передбачених статтею 43 КК РФ, і робить перебування у виправній установі таким, що суперечить принципу гуманізму, встановленому статтею 7 КК РФ».

Адвокатка зазначила, що на користь її підзахисного направлено звернення до Комітету з прав людини ООН, і вимагала скасувати апеляційне рішення.

Проте суддя Оксана Лазарєва вирішила, що підстав для розгляду скарги адвоката в суді касаційної інстанції «немає». Постанову про відмову вона винесла 16 січня цього року.

Суддя послалася на частину 1 статті 401.15 Кримінального кодексу РФ, за якою підставами для скасування ухвали суду в касації є «істотні порушення кримінального та (або) кримінально-процесуального закону, що вплинули на результат справи».

Далі суддя послалася на висновок лікарської комісії медсанчастини №42 ФСВП Росії від 21 березня 2025 року. Вона підкреслила, що хоча захворювання Сізікова – повна сліпота – входить до списку хвороб, що перешкоджають відбуванню покарання, і також було в нього «до скоєння злочинів», нібито немає даних про «прогрес вказаного захворювання та наявність загрози для життя засудженого».

Вона також зазначила, що Сізіков не може утримуватись у виправній установі «лише на загальних підставах». Але це нібито не виключає, що він може перебувати «в інших умовах, відповідних до характеру його захворювання».

21 жовтня 2025 року Красноярський крайовий суд у Росії скасував рішення про звільнення Олександра Сізікова і ухвалив повернути його з дому в Криму назад до в’язниці. 22 жовтня у Бахчисарайському районі Криму пізно ввечері російські силовики провели обшук і забрали з собою незрячого фігуранта «справи кримських мусульман» Олександра Сізікова. 23 жовтня підконтрольний РФ Бахчисарайський районний суд Криму заарештував Сізікова на 10 діб за адміністративною статтею про «непокору поліції».

У травні цього року Мінусинський міський суд Красноярського краю РФ звільнив Сізікова із ув’язнення у зв’язку з повною втратою зору, після чого він повернувся до Криму.

Олександр Сізіков став фігурантом «справи кримських мусульман» за звинуваченням у причетності до організації «Хізб-ут-Тахрір», визнаної терористичною в Росії, але не забороненою в більшості інших країн.

7 липня 2020 року під час масових обшуків у Криму затримали сімох кримських татар: Ісмета Ібрагімова, Зекір’ю Муратова, Вадима Бектемірова, Еміля Зіядінова, Аліма Суф’янова, Сейрана Хайредінова й Олександра Сізікова. Шістьох із них відразу заарештували і відправили до СІЗО Сімферополя.

Сізікова, який має інвалідність І групи, спочатку помістили під домашній арешт. Однак у вересні 2024 року його забрали з дому і в грудні етапували із СІЗО Сімферополя до в’язниці російського Мінусинська.



