Правозахисники: суд у Росії залишив чинним вирок кримчанкам Олександрі та Вікторії Стрілець

Російський Третій апеляційний суд загальної юрисдикції в Сочі відхилив апеляційну скаргу та залишив у силі вирок жителькам окупованого Криму Олександрі та Вікторії Стрілець – про це 21 січня повідомляє правозахисна ініціатива «Кримський процес», передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Раніше жінок засудили за статтею про державну зраду за нібито передачу даних про кораблі Чорноморського флоту РФ українським спецслужбам.

Суддя Олена Удод залишила апеляційну скаргу без задоволення, а рішення кримського суду про позбавлення волі на 12 років для обох жінок – без змін.





Російські силовики звинуватили жінок у тому, що 24-річна Олександра нібито залучила 42-річну матір до співпраці з Головним управлінням розвідки України, й та зробила кілька фотографій російських військових об’єктів. Надалі ці фотографії були відправлені через телеграм-канал, підконтрольний ГУР. Підконтрольний Росії суд у Севастополі виніс їм у серпні 2025 року.

Під час розгляду в суді першої інстанції фіксувалися порушення права на публічність, оскільки весь процес та оголошення вироку відбувалися в закритому режимі. На сайті суду були приховані дані підсудних, що також ускладнювало можливість дізнатися про дату та час судового процесу.

У Олександри дві неповнолітні дочки, молодша з яких під час суду над матір’ю перебувала у лікарні у реанімації. Дівчинка народилася недоношеною та періодично не може дихати самостійно. Суд відмовився відкласти виконання вироку Олександрі до чотирнадцятиріччя доньки, заявивши, що для цього немає підстав.

Публічних коментарів Олександри та Вікторії Стрілець наразі немає.

У липні 2025 року КРЦ повідомляв, що російська влада утримує в місцях позбавлення волі 260 кримчан, які переслідуються з політичних мотивів. При цьому 153 із них є кримськими татарами.



