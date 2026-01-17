Директорку ялтинської школи затримали українські правоохоронці за підозрою у «колабораційній діяльності». Вона «добровільно організовувала» навчальний процес в окупованому Криму за стандартами РФ, стверджують у прокуратурі Автономної Республіки Крим (АРК). Окупаційна влада Криму заявила, що вважає це затримання «помстою київського режиму кримчанам». Що відомо про затриману та чим вона займалася в Криму, з'ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Кримчанку затримали в Київській області у січні співробітники прокуратури АРК спільно зі слідчими кримського главку СБУ. За інформацією прокурорів, це сталося, коли вона приїхала на материкову частину України провідати родичів. Під час обшуку оперативники виявили у неї закордонний та внутрішній паспорти громадян РФ, техніку та засоби зв’язку.

На фото прокуратури також є українські паспорти, зокрема, закордонний біометричний, який видавали громадянам України вже після російської окупації Криму в 2014 році.

«Затверджувала документи РФ»

Затриману підозрюють за статтею про «колабораційну діяльність» (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Ця стаття з’явилася в Кримінальному кодексі України під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Залежно від обставин і складу злочину вона передбачає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Під поняттям «колабораціонізм» у цій статті описані різні види діяльності, зокрема «публічне заперечення збройної агресії проти України», «співпраця з державою-агресором», «невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях України» та багато іншого.

У частині третій статті 111-1, за якою підозрюють кримчанку, колабораційною діяльністю визначено «здійснення громадянином України пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України, уникненню відповідальності за здійснення державою-агресором збройної агресії проти України, а також дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти».

За даними слідства, з 2014 року затримана кримчанка, будучи громадянкою України та маючи педагогічний досвід роботи, «організовувала навчальний процес у закладах загальної освіти окупованого Криму відповідно до вимог РФ».

Вона активно залучала учнів школи до участі у пропагандистських заходах, присвячених «подвигам захисників вітчизни»

Вона також «добровільно очолила створену окупаційною адміністрацією одну з середніх шкіл Ялти», йдеться у повідомленні прокуратури АРК.

«Директорка особисто затверджувала навчальні плани та документи відповідно до російських освітніх стандартів, тим самим виконуючи накази представників країни-агресорки. Крім того, вона активно залучала учнів школи до участі у пропагандистських заходах, присвячених «подвигам захисників вітчизни» та 11-й річниці незаконного «загальнокримського референдуму» (на його підставі влада Росії оголосила анексію півострова у 2014 році, яку не визнають Україна та країни Заходу – ред.)» – заявляють у прокуратурі АРК.

Кримчанку заарештовано українським судом на два місяці. Силовики не називають її імені. Але з відкритих джерел випливає, що йдеться про Світлану Турлакову – директорку ялтинської школи № 14.

Крим.Реалії намагаються зв'язатися з її адвокатом. Редакція готова надати можливість Світлані Турлаковій та її захисту висловитися про цю справу.

У судовому рішенні, яке мають у своєму розпорядженні Крим.Реалії, сказано, що Світлана Турлакова та її захисник просили суд застосувати до неї більш м'який запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою. Кримчанка зазначила, що має місце проживання на материковій Україні – у квартирі подруги.

Але суд вирішив залишити її під вартою, оскільки вона «не має визначеного місця проживання в Україні», а інші запобіжні заходи не можуть запобігти ризикам її перебування на волі, включно з можливою спробою переховуватися від суду.

Біля керма за всіх режимів

Ялтинська школа № 14 «Радуга» відкрилася 1998 року. Вона розташована на вулиці Руданського поруч із мальовничим парком Мордвінова.

Її директорка Світлана Турлакова – вчителька математики з 46-річним педагогічним стажем, очолює навчальний заклад останні 14 років, стверджує глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко.

Турлакова йшла на цю посаду, доки не буде мене. Це знали співробітники, це знали батьки та діти

З відкритих джерел відомо, що Світлана Турлакова очолила «Радугу» напередодні російської окупації Криму за домовленістю з попередньою директоркою Оленою Юрченко, яка стала віцемером Ялти. Але згодом, залишивши посаду в мерії Ялти, та вже не змогла повернутися в шкільне директорське крісло.

«Турлакова йшла на цю посаду, доки не буде мене. Це знали співробітники, це знали батьки та діти. Саме тому вона два роки була виконувачкою обов'язків. А потім стала директоркою. Це не було просто її рішення, це не було просто рішення МіськВНО. Напередодні її викликали до кабінету Олександра Олефіра (на той момент віцемера Ялти – ред.) для спілкування. «Радуга» стала маленьким прообразом ситуації в місті: когось залякали, когось купили», – заявляла Юрченко.

У російських реаліях Світлана Турлакова продовжила керувати цією школою. У серпні 2023 окупаційна влада Ялти нагородила її та ще два десятки директорів місцевих шкіл відзнакою «Золотий Пелікан» за «значний внесок у розвиток галузі освіти».

На сайті навчального закладу можна знайти десятки згадок про проведення російських пропагандистських заходів, зокрема й за участю військовослужбовців РФ, які воюють проти України. Також школу відвідують російські силовики: поліції, Росгвардії, податкової служби та інших відомств Росії.

10 грудня 2025 року в цій школі пройшов всеросійський «Урок мужності» з виступом випускника школи, учасника повномасштабного вторгнення РФ в Україну Михайла Кічігіна.

У «Радузі» також діє відділення російської мілітарної організації «Юнармія». Школярі беруть участь у міських оглядах і конкурсах, літніх таборах, вивчають будову стрілецької зброї та стройову підготовку.

У листопаді 2025 року в «Радузі» пройшли тематичні шкільні години, на яких учнів знайомили з історією герба Росії. Українські експерти та правозахисники називають такі «патріотичні заходи» у кримських школах політикою мілітаризації та індоктринації учнів з метою підготовки «ідеологічно підкованих універсальних солдатів» і мобілізаційного резерву для російської армії.

Росія «повертатиме» кримчанку?

На затримання Світлани Турлакової відреагувала російська влада Криму. Там називають її затримання «незаконним».

«Міністерство освіти, науки та молоді Криму висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з незаконним затриманням директорки Ялтинської середньої школи № 14 у Києві, яка поїхала провідати хвору матір», – заявила міністр освіти, науки та молоді підконтрольного РФ уряду окупованого Криму Валентина Лаврик.

Вона назвала подію «своєвільними діями українських спецслужб щодо жителів Криму».

А депутат Держдуми РФ від окупованого Криму Михайло Шеремет назвав затримання Світлани Турлакової «помстою київського режиму кримчанам».

Компетентні органи займатимуться можливістю її повернення

Член Громадської палати Росії Володимир Рєзанов закликав жителів окупованого Криму «утримуватися від поїздок в Україну (територію, підконтрольну владі України – ред.) до закінчення СВО (так у Росії називають своє повномасштабне вторгнення в Україну – ред.)»

Російські правоохоронні органи «не залишать без уваги» затримання в Україні громадянки РФ, заявив підконтрольний Москві «уповноважений з прав людини» в окупованому Криму Олександр Штехбарт. За його словами, «компетентні органи займатимуться можливістю її повернення».

Ймовірно, мається на увазі можливий обмін утримуваними особами між Україною та Росією. В умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну процес обміну цивільними особами між країнами фактично «заморожений». Рідкісні випадки обміну цивільних людей відбуваються в межах обмінів військовополоненими.



