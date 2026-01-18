«Апетити російської влади зростають». Чому купувати житло в окупованому Криму стало ще небезпечніше

Купувати нерухомість в окупованому Криму вже справа дуже ризикована, враховуючи, що українським законодавством угоди, які проводяться тут через російські структури, не вважаються правочинними. Але після масової так званої «націоналізації» майна українських громадян російською владою в Криму це стало ще небезпечніше. Докладніше читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Апетити російської влади у цій сфері зростають, тому і подібних випадків ставатиме більше

Масова незаконна «націоналізація» нерухомого майна громадян України в окупованому Криму, які нібито фінансово підтримують українську владу та Сили оборони, що набирає обертів після початку повномасштабної війни Росії проти України, призвела до негативних наслідків для деяких покупців нерухомості – у Криму фіксуються випадки, коли і придбане житло виявляється також «націоналізованим».

«Дійсно, такі випадки вже трапляються, причому покупці – це часто жителі сусідньої Росії, які бажають мати свій «куточок» на ПБК (Південний берег Криму – ред.) або в кримській столиці. Усе це – наслідки хаотичного полювання за майном «недружніх громадян». Апетити російської влади у цій сфері зростають, тому і подібних випадків ставатиме більше», – прокоментував ситуацію Крим.Реалії один із кримських правозахисників на умовах анонімності.

У кримському сегменті соцмереж ця тенденція у сфері нерухомості не залишилася непоміченою.

Щонайменше є кілька постраждалих людей, які купили після 2022 року квартиру в особи, визнаної такою, що «вчиняє недружні дії стосовно РФ»

«Ми зафіксували в Криму порушення статей 35, 40 Конституції РФ, а саме позасудове неправомірне вилучення нерухомого майна владою РК. Щонайменше є кілька постраждалих людей, які купили після 2022 року квартиру в особи, визнаної такою, що «вчиняє недружні дії стосовно РФ». Зараз законні покупці втратили це житло. ММЗВ Республіки Крим (Міністерство майна та земельних відносин російського уряду Криму – ред.) ігнорує наші запити, відмовляється вирішувати питання в адміністративному порядку та пропонує судитися», – повідомляє у коментарі на сторінці російського глави Криму житель сусідньої Росії Данило Нікандров.

Нікандров зазначає, що ініціативна група постраждалих покупців хоче, «щоб було створено законопроєкт про захист прав добросовісних покупців житла в Криму та виконання органами влади цього законопроєкту, щоб не можна було вилучити у людини житло просто за те, що вона його купила в особи, визнаної недружньою».

У відповіді на повідомлення Нікандрова Міністерство майна та земельних відносин російського уряду Криму повідомляє, що, «відповідно до Цивільного кодексу РФ, відновлення порушених прав громадян має здійснюватися в судовому порядку».

За спостереженнями експерта Асоціації реінтеграції Криму, доктора юридичних наук Бориса Бабіна, ситуація з «націоналізацією» майна українських громадян у Криму має «відверто бандитський» характер.

Нескладно здогадатися, що ці «нові кримські націоналізації» мають на меті переважно комерційні та корупційні інтереси кримських укладачів «розстрільних списків»

«Так звана «націоналізація» власності окремих «ворогів народу» в окупованих Криму та Севастополі не застосовується агресором у самій Росії. Це не дивно, оскільки сам підхід із «правом регіональної влади» фактично самочинно встановлювати – у кого і що можна відібрати, особливо не пояснюючи причини – настільки відверто бандитський, що Кремль не має наміру проводити такий «цікавий експеримент» на власній, а не окупованій території. Нескладно здогадатися, що ці «нові кримські націоналізації» мають на меті переважно комерційні та корупційні інтереси кримських укладачів «розстрільних списків». Також часто під «націоналізацією» проводять і «операцію прикриття» незмінного бенефіціара кримського підприємства чи споруди, який перебуває на підконтрольній Україні території, з метою вивести його з-під прицілу українських правоохоронців як нібито «позбавленого власності». А «проводяться на папері» вони такими «висококласними фахівцями», що містять купу «суто технічних помилок», які й можуть породжувати подальші «радісні новини» для фактичних бенефіціарів майна», – прокоментував ситуацію Крим.Реалії експерт.

Більшість великих об'єктів, що належали тим, хто воює проти нас, уже звернені у власність Криму, багато які – продані

В окупованому Криму «націоналізували» майно близько 500 фізичних та юридичних осіб. Це понад 5600 об'єктів, зокрема – майно підприємств, земельні ділянки, будинки та інше. «Більшість великих об'єктів, що належали тим, хто воює проти нас, уже стягнені у власність Криму, багато які – продані», – повідомив спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов.

За інформацією Представництва президента України в АРК, це число набагато більше – станом на кінець 2025 року підконтрольні Росії кримські чиновники вилучили власність понад 800 юридичних і фізичних осіб, зокрема майно першої леді України Олени Зеленської, співачки Джамали, українського чемпіона, боксера та уродженця Сімферополя Олександра Усика.

Російський парламент Криму з осені 2022 року ухвалив серію рішень про так звану «націоналізацію майна низки українських політиків та олігархів, пов'язаних із київським режимом, які вчиняють щодо Росії недружні дії». Роботою з виявлення таких об'єктів займається створена російською владою в анексованому Криму «антитерористична комісія».